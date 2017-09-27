Правосудие часто вершится не в судах, а там, где его совсем не ждешь. В этом убедился польский хулиган после того, как разбил витрину магазина.

Инцидент произошел в польском городе Люблинец на прошлой неделе и снят видеокамерой наружного наблюдения. В опубликованном на Ютубе ролике видно, как парень в спортивном костюме подходит к витрине магазина, разбивает стекло камнем, а затем рукой выдавливает осколки внутрь витрины. Во время этой процедуры к нему подходит прохожий и делает замечание. Хулигана оно разозлило, он схватил сознательного гражданина и стал ему угрожать, а затем продолжил крошить стекло. Закончив свое грязное дело, вандал поспешил ретироваться и метнулся через дорогу, но в этом момент из-за припаркованного фургона выскочила легковушка и сбила беглеца.

В результате ДТП хулиган получил лишь незначительные повреждения и был доставлен в больницу под присмотром полиции. Позже выяснилось, что он уже как минимум дважды разбивал стекло этого магазина и теперь ответит за свои злодеяния. Что именно стало причиной агрессии, неизвестно: может быть, молодому человеку продали в этом магазине некачественный товар, а может, это просто местный люблинецкий гопник, кошмарящий предпринимателей и вымогающий у них деньги.

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Фото, видео: YouTube