Актер сериала «Физрук» погиб в результате ДТП

Трагедия произошла прошлой ночью в российской столице на МКАД. 18-летний Егор Клинаев остановился, чтобы помочь попавшим в аварию людям, но затем его самого сбила машина.

Несмотря на юный возраст, Егор Клинаев получил большую известность благодаря своей работе в телесериалах «Физрук», «Второй Шанс», «Операция Кукловод», «Дельта». Он также сыграл в нескольких полнометражных художественных фильмах и был телеведущем на детском канале «Карусель».

Как сообщает газета «Московский комсомолец», лишь в мае этого года 18-летний актер получил водительские права. Прошлой ночью он ехал по МКАД на своей Тойоте Марк-2 и на 24-м километре магистрали, недалеко от торгово-развлекательного центра Vegas, увидел ДТП с участием трех машин — ГАЗели, Шкоды Октавии и ВАЗ-2110. Егор остановился в левой полосе, чтобы узнать, не нужна ли пострадавшим помощь. Выяснилось, что помощь не нужна, в результате аварии никто серьезно не пострадал. Однако позже стоявших на дороге водителей сбила проезжавшая мимо Honda Accord — ее водитель неверно оценил ситуацию, так как участники ДТП забыли (либо не успели) выставить знак аварийной остановки. В результате наезда два стоящих на дороге человека получили травмы разной степени тяжести, а Егор Клинаев погиб. На Ютубе опубликовано видео с места трагедии.

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Фото, видео: YouTube