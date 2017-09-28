Тюремщик получил взятку от зека в виде запчастей для «уазика»!

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя начальника ФКУ ЛИУ-10 УФСИН России. По версии следствия, он получил от заключенного в виде взятки деньги и запчасти для автомобиля.

Должностному лицу предъявлено обвинение по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Следствие установило, что в 2015 году обвиняемый, работая в должности заместителя начальника ФКУ ЛИУ-10 УФСИН России по Омской области, получил от одного из заключенных и его знакомых взятку в виде 50 тысяч рублей наличными, автомобильные запчасти и расходные материалы, необходимые для ремонта принадлежащего обвиняемому автомобиля УАЗ, на общую сумму в 50 тысяч рублей. Также тюремщику были незаконно оказаны услуги по капитальному ремонту «уазика» на сумму более 150 тысяч рублей. В обмен на взятку он обещал составить положительную характеристику осужденному, чтобы тот мог ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области, обвиняемый своей вины не признал. Если его вина будет доказана, то тюремщик сам может сесть в тюрьму на срок до 12 лет.

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Фото: Григорий Собченко/ТАСС