Слабоумие и отвага снова — тормозим ГАЗель ногами!

Что делать, если у автомобиля отказали тормоза? Некоторые граждане полагают, что нужно выскакивать из машины и тормозить ее собственными силами.

Инцидент произошел 29 сентября в Красноярске на улице 9 Мая. Водитель-очевидец снял на камеру видеорегистратора движущуюся в среднем ряду грузовую ГАЗель, у которой при подъезде к пересечению с улицей 78-й Добровольческой бригады отказали тормоза. В момент обнаружения неисправности скорость ГАЗели была небольшой, поэтому два пассажира, сидевшие в кабине, решили выскочить на дорогу и попытаться затормозить машину, упираясь ногами в асфальт и держась руками за правую дверь. Увы, их усилия не принесли желаемого результата, и ГАЗель врезалась в корму впереди стоящей легковушки.

По данным сетевого издания «НГС.НОВОСТИ», информация об этом ДТП в региональную Госавтоинспекцию не поступала.

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Фото, видео: YouTube

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Комментарии (6)

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Было бы интереснее сразу прочитать и о причине отказа тормозов — как бы фокус с разоблачением. Там что оба контура отказали ? Оба шланга из бачка вырвало и датчик уровня тормозной жидкости не работал или водитель знал? Вообще есть для прокачки тормозов такая трубочка с обратным клапаном 80р стоит — приоткрываешь штуцер, нажимаешь педаль тормоза и воздух выкачивается. Без помощника за 30минут прокачал и не сравнить с поиском неисправности в электротехнике .

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Александр П

В электротехнике всего ДВЕ неисправности: 1. есть контакт там, где не нужен. 2. нет контакта там, где нужен.

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Clan Александр

Интересно , что когда свариваешь электродами нужно делать что запрещено в электротехнике — в месте контакта закоротить на массу.

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Clan Александр

Знаю, наука о контактах , сам дачу электрифицировал, рассчеты и монтаж , подключение счетчика , установку вводного автомата и т.п. но автомобиль электрифицировать сложнее из-за скрытности проводки

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Два дебила — это сила!

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Выключить зажигание и поставить на 2 или 3 передачу.

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