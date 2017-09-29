Что делать, если у автомобиля отказали тормоза? Некоторые граждане полагают, что нужно выскакивать из машины и тормозить ее собственными силами.

Инцидент произошел 29 сентября в Красноярске на улице 9 Мая. Водитель-очевидец снял на камеру видеорегистратора движущуюся в среднем ряду грузовую ГАЗель, у которой при подъезде к пересечению с улицей 78-й Добровольческой бригады отказали тормоза. В момент обнаружения неисправности скорость ГАЗели была небольшой, поэтому два пассажира, сидевшие в кабине, решили выскочить на дорогу и попытаться затормозить машину, упираясь ногами в асфальт и держась руками за правую дверь. Увы, их усилия не принесли желаемого результата, и ГАЗель врезалась в корму впереди стоящей легковушки.

По данным сетевого издания «НГС.НОВОСТИ», информация об этом ДТП в региональную Госавтоинспекцию не поступала.

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Фото, видео: YouTube