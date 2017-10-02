Суд наказал владельца осла, принявшего оранжевый McLaren за морковку

Морковный оранжевый цвет — фирменный для британской фирмы McLaren, и многие ее клиенты охотно выбирают его для окраски своих спорткаров. Однако такая яркость, как выяснилось, таит некоторую опасность.

Курьезное ДТП произошло в горах Фогельсберг в Германии. Маркус Цан катался там на своем оранжевом суперкаре McLaren 650S Spider и остановился у ограды пастбища, чтобы перевести дух. Вернувшись в машину, он обнаружил в зеркале заднего вида пару мохнатых ушей и услышал скрежет в районе кормы — оказалось, что элитный автомобиль стоимостью более 300 тысяч евро жует подошедший к ограде ослик.

Страховая компания отказалась возместить нанесенный суперкару животным ущерб (порядка 30 тысяч евро), так так такого вида повреждения не были указаны в договоре, и тогда владелец решил стрясти компенсацию с владельца осла. Фермер, однако, расставаться с кругленькой суммой не пожелал, заявил водителю, что тому надо внимательнее выбирать места для парковки. Конфликт дошел до суда, и суд встал на сторону автовладельца, заставив фермера выплатить ему 5800 евро за причиненный ослом ущерб. Был ли как-либо наказан ослик, западные СМИ не сообщают, но хочется верить, что нет — он же, в конце концов, не виноват, что люди красят свои машины в такие аппетитные цвета.

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Фото: McLaren

Видео: YouTube