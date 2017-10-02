Американцы протестировали УАЗ и испытали шок

Подготовка авто к сезону: аккумуляторы с улучшенной технологией EFB Представляем новый аккумулятор с улучшенной технологией EFB от завода «АКОМ», отвечающий мировым стандартам качества. Батареи, изготовленные по технологии EFB, становятся все более популярными среди российских автомобилистов. Разберемся, чем они хороши, и обозначим сферу их применения. Фильтры VIC: японское значит отличное Никого в мире не нужно убеждать в качестве японских товаров. А если их можно свободно приобрести по доступной цене, это вызывает особый интерес. Цвет и «точка G» — вещи, о которых нужно забыть при выборе антифриза Выбирая охлаждающую жидкость для двигателя своего автомобиля, водители обычно ориентируются на рекомендации пусть и бывалых, но все же не очень компетентных коллег — или не очень грамотных в своем деле продавцов. Не вникая в суть вопроса, они выбирают антифриз «по цвету» или «по классификации G», или самый дешевый и, чаще всего, промахиваются с выбором.