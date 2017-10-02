Американцы протестировали УАЗ и испытали шок

Видеоблогер Павел Суслов продолжает знакомить своих калифорнийских друзей с российскими автолегендами. На очереди — заслуженный УАЗ-469. Все в армейской машине друзьям в диковинку. Особенно, что через отверстия в полу можно видеть дорогу!

Друзья протестировали классический УАЗ с 2,5-литровым движком мощностью 75 л.с. и 4-ступенчатой МКП. Американцы постоянно сравнивают наш автомобиль с армейским Джипом: «Тут вообще нифига нет, все по-военному! Одна железная коробка и ничего больше». Они признают автомобиль крутым, удивляясь неведомым доселе для них вещам: «олдскульной» КП, странного вида ручному тормозу, страшно жестким сиденьям, отсутствию кондиционера и подлокотников, и тому, что двери захлопываются не с первого раза.

В целом, американским парням брутальный советский УАЗ-469 кажется монстром. Да, управлять таким автомобилем нужно уметь, это не тот случай, когда машина везет тебя сама.

«Если проедешь немного, закончишь с синяками!» — восклицает один из друзей. Но, судя по всему, поездка доставила им удовольствие и массу впечатлений.

  • Ранее видеоблогер Павел Суслов со своей калифорнийской«бандой» протестировал ВАЗ-2106. Особенно друзей умилил руль-макаронина (тонкий обод), ручные стеклоподъемники и странная посадка в креслах.
  • В США есть и настоящие ценители марки УАЗ. Так, компания Devolro разрабатывает тюнингованные версии легендарных российских внедорожников.

Фото: YouTube

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Комментарии (1)

УАЗ Флинтстоун-стайл.

Хочешь тормознуть — выставляй ноги через дырку в полу:)

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