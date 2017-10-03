Женщинам Саудовской Аравии разрешили сесть за руль: бурная реакция в соцсетях

Ford, Nissan и Volkswagen поздравили арабских женщин со снятием запрета на вождение автомобиля. Ну и, конечно, благодарят короля.

На прошлой неделе король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сау официально снял запрет для женщин на вождение автомобиля. Через сутки после появления исторического заявления мировые автопроизводители начали наперебой поздравлять в соцсетях новых женщин-клиентов и вместе с ними праздновать эту победу. Теперь перед автоконцернами стоит новая задача: продвижение своих автомобилей женщинам.

Соцсети Ниссана, Форда и Фольксвагена запестрели изображениями саудовских женщин с подписями в различных вариациях: «Добро пожаловать на место водителя».

Компания Mini даже выпустила приветственный ролик:

Это немудрено: для автопроизводителей открылись широкие возможности: Саудовская Аравия занимает 21-е место из 198 мировых автомобильных рынков и является крупнейшим импортером транспортных средств. После принятия закона в регионе образовался многомиллионный потенциал водителей, которые могут сесть за руль в ближайшие несколько лет. Сейчас более 8 млн женщин в регионе находятся в возрасте от 15 до 54 лет, в том числе 2,7 млн женщин, не имеющих гражданства Саудовской Аравии, но проживающих в стране.

Напомним, закон вступит в силу лишь в июне 2018 года , так как в Саудовской Аравии еще не выстроена инфраструктура: отсутствуют автошколы для женщин и не разработана процедура выдачи им водительских прав.

закон вступит в силу лишь в июне 2018 года , так как в Саудовской Аравии еще не выстроена инфраструктура: отсутствуют автошколы для женщин и не разработана процедура выдачи им водительских прав. Теперь и в этой арабской стране придется изучать психологию поведения мужчин и женщин на дороге в типичных ситуациях.

Фото: depositphotos.com, фирмы-автопроизводители