«Отжали» за долги: приставы забрали у должника Мерседес

Красноярцу пришлось рассчитаться по долгам автомобилем, а что ему еще оставалось делать? Теперь транспортному средству подыскивают нового владельца.

Автовладелец взял в банке кредит на покупку новенького Мерседеса, но деньги почему-то решил не отдавать или просто не смог, об этом история умалчивает. В кредитном учреждении такому повороту оказались не рады и подали на должника в суд, а после за дело взялись судебные приставы Железнодорожного района, сообщает пресс-служба УФССП России по Красноярскому краю.

Должника уведомили о начале исполнительного производства и вызвали на прием к судебному приставу. Он провел с неплательщиком беседу, объяснив, что если тот не рассчитается по долгам за машину, деньги с него будут взыскивать принудительно, а в качестве меры стимулирования ему ограничат выезд за границу, запретят совершать регистрационные действия с транспортом и недвижимостью. Незадачливый автовладелец настолько впечатался, что добровольно пригнал автомобиль на реализацию в счет погашения задолженности.

Приставы по всем правилам сначала наложили арест на транспортное средство, а затем передали его на ответственное хранение представителям банка. Теперь Мерседес ожидает оценки, а в дальнейшем «бедолаге» подыщут более платежеспособного владельца.

Напомним, что с 1 октября до 30 тыс. рублей повышена минимальная сумма долга, при которой должника не выпустят за границу. Тем же законом упрощен порядок снятия ограничения на гражданина, если он погасит долги. Раньше это была длительная процедура, теперь же она сократилась до пары дней.

С апреля по июнь 2017-го в России было приобретено автомобилей в кредит на 25,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Если рассматривать в денежном выражении, то это больше на 38,7%. Всего по автокредитам, взятым за эти три месяца, заемщикам предстоит выплатить 115,3 млрд рублей.

Фото: Александр Тарасенков/ТАСС