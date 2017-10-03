В нашу жизнь «бежит цифровая экономика»: она заставит нарушителей платить штрафы

Внедрение цифровой экономики позволит повысить собираемость штрафов за нарушение правил дорожного движения. Так полагает первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Новые технологии в скором времени помогут изменить ситуацию с безопасностью на дорогах, рассказал первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов на публичном обсуждении Плана по обеспечению безопасности на пешеходных переходах. Так, внедрение цифровой экономики увеличит собираемость штрафов (как с водителей, так и с пешеходов) за нарушения ПДД.

«Нужно добиться того, чтобы хотя бы те штрафы, которые существуют по закону, чтобы они взимались. А для этого, конечно, вот эта цифровая экономика, которая уже бежит в нашу жизнь, она обеспечит взимание этих штрафов, и обязательную уплату штрафов со стороны нарушителей», — передает слова Шувалов ТАСС.

Повысить безопасность на дорогах президент Владимир Путин поручил еще в 2012 году, что было отражено в «майских указах». Игорь Шувалов отметил, что несмотря на то, что сдвиги в лучшую сторону есть, ситуация остается тяжелой. Целью должна стать «нулевая терпимость к смертности и увечьям на дорогах», полагает он. Без аварий и жертв все равно не обойтись, но такие случаи должны быть единичными и тщательно расследоваться государственными органами и находиться под прицелом общественности.

Напомним, согласно «майским указам», смертность на дорогах должна быть не выше 10,6 случаев на 100 тысяч человек.

Из-за нарушений в сфере безопасности на дорогах к уголовной ответственности за последние 3,5 года привлекли 228 тыс. водителей, больше половины из них находились за рулем подшофе.



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