А чаще всего забывчивые пассажиры оставляют в салоне перевозчика мобильники и планшеты. Правда, потом быстро возвращаются, ну куда ж сейчас без них!

Питерская компания «Эверест 8800» опросила местных водителей такси, какие предметы пассажиры оставляют в салоне чаще всего. Разумеется, в наш век «подключенного» образа жизни лидируют телефоны, планшеты и другие мобильные гаджеты, на них приходится 37% общего объема забытых вещей. Сигареты и зажигалки на втором месте списка, их доля среди забытых вещей составила 18%. Кошельки и деньги замыкают тройку самых забываемых вещей — 8%. Чуть отстают от них зонты — 7% и алкоголь — 5%.

То, что лидерами в этом рейтинге являются телефоны и планшеты, не удивительно, ведь люди забывают чаще всего то, что держат в руках. А вот курить, благодаря массированной антитабачной кампании, стали меньше. Поэтому рейтинг некоторым образом отражает нынешнюю картину дня, ведь еще лет двадцать назад раскладка была совсем другой.

Водители отмечают, что за телефонами и планшетами пассажиры чаще всего быстро возвращаются, а за оставленными сигаретами, зажигалками и другой мелочевкой практически нет.

Среди других оставленных вещей также фигурируют косметички, сумки и чемоданы, но их забывают редко. Упоминаются среди потерь в салонах такси и дети. Правда, родители быстро о них вспоминают, и таксист с забытым ребенком никуда не уезжает.

Поскольку забывчивых пассажиров много, у агрегаторов такси обычно существует служба поддержки, куда можно обратиться за оставленными предметами.

Согласно другому рейтингу, составленному оператором такси «Максим», самые забывчивые пассажиры живут в Красноярске, Иркутске, Владивостоке и Хабаровске.

У таксистов есть свои предпочтения среди марок и моделей автомобилей. Здесь среди лидеров: Renault Logan , Lada Granta , Priora и Kalina, а также Daewoo Nexia.

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