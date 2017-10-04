В России придумали лучший в мире электромопед, по мнению Чубайса

Инновационное транспортное средство снабжено уникальной «музыкальной» батареей с плотностью энергии больше, чем у Теслы. Цена составит порядка 600 тысяч рублей.

В августе концерн «Калашников» представил свой первый электромотоцикл Иж, но он кажется безнадежно устаревшим на фоне фантастического по своим характеристикам и качествам мопеда, о начале производства которого вчера на своей страничке в Фейсбуке объявил Анатолий Чубайс, глава госкорпорации РОСНАНО.

UJET — детище новосибирской компании OCSiAl («Оксиал»), акционером которой является РОСНАНО, потому Чубайс так им гордится. Создатели электромопеда называют его смартджетом — принципиально новым, невиданным доселе и самым совершенным персональным транспортным средством на планете.

Конек новосибирской фирмы — производство одностенных углеродных нанотрубок для различных областей народного хозяйства, но найти им коммерческое применение до недавнего времени не удавалось. UJET — первая масштабная попытка коммерческой реализации нанотрубок, они широко используются в конструкции смартджета: в углепластиковом корпусе, в батарее и шинах.

Благодаря легкому и прочному инновационному материалу масса складного смартджета составляет всего около 40 кг. Самый тяжелый элемент конструкции — батарея — сделан съемным и объединен с сиденьем, его можно снять с рамы и катить за собой как чемодан, принести домой или в офис и поставить в уголке на зарядку. Емкость батареи будет определять клиент при покупке: та, что подешевле, обеспечит 70 км пробега на одной зарядке, более дорогая — 150 км.

Седло-батарея представляет собой также переносную аудиосистему: ее корпус выступает в роли резонатора и способен быть клаксоном, эмулятором мотора Ferrari или просто играть понравившуюся мелодию во время движения.

Электродвигатель мощностью 4 кВт (5,5 л.с.) встроен в заднее колесо. Максимальная скорость ограничена на уровне 45 км/ч. Подвеска — условно торсионная, на резинометаллических шарнирах. Сверхлегкие шины с нанотрубками обеспечивают улучшенное по сравнению с традиционными покрышками сцепление на мокрой дороге и могут быть окрашены в массе в любой желаемый клиентом цвет, а не только в черный.

Щиток приборов представляет собой мощный смартфон с 4-ядерным процессором и встроенным видеорегистратором, подключенным к интернету. Ключом к мопеду является тоже смартфон — установленное в него специальное приложение позволит владельцу сдавать свой смартджет в наем друзьям или всем желающим и таким образом зарабатывать деньги.

О месте производства смартджетов Анатолий Борисович тактично умолчал: дело в том, что инновационное транспортное средство с российскими нанотрубками предназначено, в основном, для Европы и выпускать его будет люксембургская дочерняя фирма UJET Vehicles, при этом дизайн смартджета разрабатывали в Италии, а за инжиниринг отвечали немецкие инженеры — об истории создания UJET еще летом этого года подробно рассказывал журнал «Популярная механика».

В год UJET Vehicles планирует выпускать по 32 тысячи смартджетов, на сайте компании уже работает конфигуратор и принимаются предзаказы в размере 850 евро. Минимальная цена смартджета с батареей на 70 км пробега составляет 8690 евро, с батарей на 150 км — 9890 евро. О планах по продажам в России на данный момент ничего не сообщается.

Концерну «Калашников» есть чем ответить коллегам из РОСНАНО: в сентябре он представил летающий электромотоцикл! Правда, пока неизвестно, когда он будет запущен в серийное производство.

Фото: UJET Vehicles