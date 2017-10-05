На родине самоваров будут собирать внедорожники Haval

Речь о предприятии, которое начали возводить 25 сентября 2015 года. Автозавод будет собирать четыре модели под маркой Haval.

В индустриальном парке «Узловая» Тульской области продолжается строительство завода по выпуску автомобилей Haval. Сейчас возводят стены будущего предприятия, подводят коммуникации и дороги.

В ноябре на завод должны завезти первое оборудование, в течение всего 2018 года продолжат его завозить и монтировать, сообщает пресс-служба марки Haval.

Это будет производство полного цикла, и производитель активно развивает дилерскую сеть. Сейчас работают 11 дилерских центров, а к 2019 году их будет уже 40. Поэтому загрузить производство точно удастся, отметил замгендиректора ООО «Хавейл Мотор Рус» Михаил Роткин.

Когда завод только задумывался, речь шла о четырех моделях, которые на нем планировали собирать: компактном кроссовере H2, среднеразмерном — H6, полноразмерном — H8 и рамном внедорожнике H9. Окончательное решение по моделям Haval, которые будут производиться в России, примут только в следующем году, сообщили в пресс-службе китайского производителя корреспонденту «За рулем». Не исключено, что к 2019 году модельный ряд может измениться. Уровень локализации на начальном этапе составит 30%, а в течение 5 лет локализация достигнет 50%.

Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин говорил, что производство кроссовера Haval H6 в Тульской области должно стартовать к концу 2019 года. По его словам, на первом этапе там собираются выпускать 100–150 тыс. автомобилей в год, а продавать выпущенную технику будут в том числе и за рубежом.

  • Весной китайский бренд обновил свой флагманский семиместный SUV H9. Увеличена мощность бензинового мотора, появилась 2-литровая дизельная версия и новая 8-диапазонная автоматическая коробка передач, слегка изменена внешность внедорожника, более премиальным стал интерьер, подробности читайте здесь.
  • В феврале китайский автопроизводитель представил новое поколение кроссовера H6. Что касается модели первого поколения, то ее продолжат выпускать, пока будет спрос.

На родине самоваров будут собирать внедорожники Haval

Фото: Haval

На родине самоваров будут собирать внедорожники Haval
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (1)

Лучше бы Н3 Н5 делали. Три года уже не выпускают, а на дорогах полно

Ответить#
0
Загрузка...