На родине самоваров будут собирать внедорожники Haval

В индустриальном парке «Узловая» Тульской области продолжается строительство завода по выпуску автомобилей Haval. Сейчас возводят стены будущего предприятия, подводят коммуникации и дороги.
В ноябре на завод должны завезти первое оборудование, в течение всего 2018 года продолжат его завозить и монтировать, сообщает пресс-служба марки Haval.
Это будет производство полного цикла, и производитель активно развивает дилерскую сеть. Сейчас работают 11 дилерских центров, а к 2019 году их будет уже 40. Поэтому загрузить производство точно удастся, отметил замгендиректора ООО «Хавейл Мотор Рус» Михаил Роткин.
Когда завод только задумывался, речь шла о четырех моделях, которые на нем планировали собирать: компактном кроссовере H2, среднеразмерном — H6, полноразмерном — H8 и рамном внедорожнике H9. Окончательное решение по моделям Haval, которые будут производиться в России, примут только в следующем году, сообщили в пресс-службе китайского производителя корреспонденту «За рулем». Не исключено, что к 2019 году модельный ряд может измениться. Уровень локализации на начальном этапе составит 30%, а в течение 5 лет локализация достигнет 50%.
Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин говорил, что производство кроссовера Haval H6 в Тульской области должно стартовать к концу 2019 года. По его словам, на первом этапе там собираются выпускать 100–150 тыс. автомобилей в год, а продавать выпущенную технику будут в том числе и за рубежом.
- Весной китайский бренд обновил свой флагманский семиместный SUV H9. Увеличена мощность бензинового мотора, появилась 2-литровая дизельная версия и новая 8-диапазонная автоматическая коробка передач, слегка изменена внешность внедорожника, более премиальным стал интерьер, подробности читайте здесь.
- В феврале китайский автопроизводитель представил новое поколение кроссовера H6. Что касается модели первого поколения, то ее продолжат выпускать, пока будет спрос.
Фото: Haval