6 роскошнейших серийных автомобилей в мире

В развитом мире свое благосостояние не принято выставлять напоказ. Другое дело страны Африки, Ближнего Востока или Россия: здесь каждый должен видеть, что ты добился успеха. Естественно, чтобы все видели успешность, и автомобиль должен быть соответствующим.

Bentley Mulsanne
Bentley Mulsanne

Bentley > Mulsanne

Porsche Panamera
Porsche Panamera

Porsche > Panamera

Rolls-Royce Phantom
Rolls-Royce Phantom

Rolls-Royce > Phantom

Mercedes-Benz S-класса
Mercedes-Benz S-класса

Mercedes-Benz > S-класса

Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover

Land Rover > Range Rover

Этим людям мало Mercedes-Benz S-класса или «семерки» BMW, на таких автомобилях ездят их подчиненные. А сами они передвигаются за зашторенными окнами лимузинов совсем других марок, таких как Rolls-Royce или Bentley. Причем никакие экономические потрясения не способны повлиять на траты: даже в разгар кризиса продажи автомобилей люксовых брендов у нас в стране только росли. Помимо двух марок, стоящих на вершине горы под названием «Потребление», выбирают олигархи и машины попроще. Правда, чаще всего с переделками в различных ателье, так что они порой дороже и Rolls-Royce, и Bentley.

  • Какие автомобили предпочитают чиновники высшего ранга, можно узнать по этой ссылке.

6 роскошнейших серийных автомобилей в мире

Фото: Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, Porsche, Mercedes-Benz, Land Rover

6 роскошнейших серийных автомобилей в мире
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Комментарии (1)

Я наверное слишком восприимчив?! Но на кой мне про это читать? В стране и так стоимость средне дорогого дома на Рублевке в 450000,0 раз больше средней трудовой пенсии в РФ. Не напрягает? Медведева с Путиным видимо не напрягает, шоб им быть здоровыми.

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