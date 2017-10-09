6 роскошнейших серийных автомобилей в мире

Этим людям мало Mercedes-Benz S-класса или «семерки» BMW, на таких автомобилях ездят их подчиненные. А сами они передвигаются за зашторенными окнами лимузинов совсем других марок, таких как Rolls-Royce или Bentley. Причем никакие экономические потрясения не способны повлиять на траты: даже в разгар кризиса продажи автомобилей люксовых брендов у нас в стране только росли. Помимо двух марок, стоящих на вершине горы под названием «Потребление», выбирают олигархи и машины попроще. Правда, чаще всего с переделками в различных ателье, так что они порой дороже и Rolls-Royce, и Bentley.
- Какие автомобили предпочитают чиновники высшего ранга, можно узнать по этой ссылке.
Фото: Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, Porsche, Mercedes-Benz, Land Rover