Крупнейшего страховщика ОСАГО будет спасать Центробанк

Системно значимая компания Росгосстрах несет многомиллионные убытки. Государство вынуждено помогать страховщику, у которого до сих пор большая доля на рынке ОСАГО.

Еще совсем недавно Росгосстрах (РГС) занимал 40% рынка «автогражданки», и хотя в 2017-м компания существенно сократила свою долю в этом виде страхования, она по-прежнему немалая — 11–12%.

Однако специалистам Банка России уже сейчас очевидно, что в 2017 году РГС получит существенный убыток. Только по итогам первого полугодия убытки компании выросли почти в 3 раза. Страховщик входит в группу «Открытие», в отношении которой в конце августа Банк России начал процедуру санации. Напомним, «Открытию» Росгосстрах обошелся 40 млрд рублей и группа контролирует 76,14% его акций. У РГС образовалась финансовая дыра, и сейчас регулятору нужно решить три задачи, рассказал «Интерфаксу» зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

Во-первых, предстоит что-то сделать с управлением страховой компанией, разобраться с менеджментом и советом директоров. Из-за смены владельца часть персонала покинула компанию, но хорошо, что в ней все же остались компетентные сотрудники, которые помогут сохранить и развивать РГС. Сейчас на должность гендиректора (ее на протяжении четырех лет занимал Дмитрий Маркаров) рассматривают несколько кандидатов. На этом посту может остаться временно исполняющий обязанности гендиректора Николаус Фрай, но есть и другие претенденты, окончательного решения пока нет, отметил Чистюхин.

Вторая задача — определить «дыру» в активах компании, которая уже есть и еще может образоваться. Пока ЦБ имеет об этом лишь приблизительное представление, поэтому для более точной оценки к процессу привлечены аудиторы и актуарии.

Третья задача — решить, как компания будет дальше развиваться, какие продукты она должна предоставлять клиентам, чтобы выйти на прибыльность.

В любом случае Росгосстрах остается системно значимой компанией, у нее десятки миллионов договоров, сотни тысяч выплат, отметил топ-менеджер Банка России. А это значит, что государство приложит все силы, чтобы удержать ее на плаву.

На рынке ОСАГО есть и другие проблемы. Так, недавно Союз автостраховщиков признал, что автоматизированная информационная система не справляется со всеми возложенными на нее задачами и нуждается в немедленной модернизации. На это потребуется не меньше миллиарда рублей.

В сфере обязательного страхования автогражданской ответственности со временем появилось много мошеннических схем, чтобы бороться с жуликами, ЦБ предлагает ввести институт страховых детективов.



Фото: Алексей Филиппов/ТАСС