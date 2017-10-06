Трагедия под Владимиром: поезд тормозил почти 750 метров

Выясняются все новые подробности трагедии, которая сегодня произошла под Владимиром. Тормозной путь поезда превысил 700 метров, а водитель автобуса, по всей видимости, не имел разрешения на перевозку людей.

Машинист поезда, который сегодня ночью столкнулся на переезде с автобусом, старался избежать трагедии всеми силами: тормозной пусть состава превысил 700 метров.

«По предварительным данным, поезд находился на расстоянии менее 400 м до переезда, следовав со скоростью 90 км/ч. Машинист применил экстренное торможение, подал световые и звуковые сигналы. Экстренное торможение позволило снизить скорость до минимально возможной, но расстояние до полной остановки состава было недостаточным. Тормозной путь поезда составил около 746 м», — говорится в сообщении пресс-службы РЖД.

Также, автобуса вообще не должно было быть на данном переезде. По данным источника агентства «Интерфакс», водитель автобуса не имел разрешения на перевозку пассажиров и отклонился от маршрута, чтобы объехать пост ДПС.

По предварительным данным автобус Mercedes-Benz выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Там у него возникла поломка. Вместо того, чтобы эвакуировать пассажиров водитель попросил их помочь ему вытолкать автобус. Сделать им это не удалось.

По предварительным данным в автобусе находилось 57 человек, По данным СК 16 человек погибли, в их числе один ребенок. В автобусе были 55 граждан Узбекистана и два водителя, которые являлись гражданами Казахстана.

С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.

Фото: Mash, МВД