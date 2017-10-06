Женщины Саудовской Аравии сели за руль. Появились первые жертвы

Мужчинам этой страны настолько не терпится посадить наконец-то своих дам за руль, что, не дожидаясь открытия специальных автошкол для женщин, они сами пытаются сыграть роль инструктора. Не всегда удачно, как в этом случае.

Молодая саудитка погибла в автомобильной катастрофе во время уроков вождения, которые давал ей муж, сообщает Gulf News. Случилось это в районе Аль-Манар в Джидде. Женщина не справилась с управлением, и автомобиль врезался в бетонную стену.

Муж тоже пострадал в аварии и сейчас находится в больнице. Следователю он сказал, что сам водит автомобиль и хотел поскорее посадить жену за руль. Нужно отметить, что такие «уроки» противозаконны, так как король страны разрешил женщинам водить, но не сейчас, а с июня 2018 года. Это время требуется, чтобы открыть специальные автошколы для женщин и обучить их. Тем не менее в стране уже произошло несколько аварий с участием женщин-водителей. Так, в понедельник женщина на легковом автомобиле врезалась в грузовик, в этой аварии погиб ее 13-летний пассажир, а она получила серьезные травмы.

Власти требуют, чтобы саудитки воздерживались от вождения автомобилей до тех пор, пока разрешение не вступит в силу, и предупреждают, что управление транспортным средством без официальных лицензий является нарушением закона. Женщины, спровоцировавшие таким образом несчастные случаи, несут юридическую ответственность за последствия своих действий, предупреждают чиновники.

Король Саудит Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд подписал исторический документ в сентябре этого года. До сих пор Саудовская Аравия оставалась единственным государством, где женщинам запрещалось садиться за руль.

Кстати, сейчас король находится с визитом в России и обсуждает с президентом и правительством множество накопившихся вопросов. В частности, подписано соглашение о покупке саудовским фондом доли в компании, которая построит дублер Кутузовского проспекта в Москве и линию легкого скоростного трамвая в Санкт-Петербурге.

После снятия запрета для саудиток на вождение автомобиля мировые автоконцерны возликовали и разразились потоком приветственных сообщений в соцсетях. Еще бы, сколько потенциальных клиентов у них сразу же появилось!

Фото: gulfnews.com