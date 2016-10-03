Охрана главы МВД Дагестана избила водителя BMW X5. И сказала, что за дело

Камера наружного видеонаблюдения засняла, как в Махачкале кроссовер Hyundai со стробами за радиаторной решеткой подрезает BMW X5, который ехал по встречной полосе. К первой машине подоспела вторая, после чего находящиеся в них люди начали избивать водителя баварского внедорожника.

Кадры можно было принять за видео оперативной съемки работы полиции где-нибудь в США. Два тонированных кроссовера (нетипичной для российских силовиков марки Hyundai) блокируют машину, вытаскивают водителя и бросают его на асфальт. Правда, потом наступает жесткая российская реальность: его начинают бить ногами сразу несколько человек.

В соцсетях, где видео появилось днем в субботу 7 октября, тут же написали, что водитель не пропустил кортеж главы МВД Дагестана и за это поплатился не только здоровьем, но и свободой: его отвезли в изолятор временного содержания.

Так как скандал разразился нешуточный и даже временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Васильев заявил, что следит за происходящим, МВД Дагестана выпустило официальное сообщение.

В нем говорится, что водитель BMW до этого неоднократно грубо нарушал ПДД, создавал аварийные ситуации, на неоднократные требования сотрудников полиции остановиться не реагировал и пытался скрыться.

После задержания в полиции установили, что ранее водитель BMW был судим по ст. 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), а также более десяти раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. При этом на BMW X5 были установлены подложные государственные номера.

В настоящее время решается вопрос о привлечении задержанного к ответственности сразу по нескольким статьям административного законодательства. Кроме того будет принято процессуальное решение по факту использования подложных госномеров и неподчинение законным требованиям сотрудников полиции.

Одновременно с этим руководством МВД Дагестана назначена служебная проверка в отношении сотрудников полиции, проводивших задержание водителя.

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Фото, видео: Youtube