4 ДТП за 20 секунд: пенсионер на Suzuki устроил погром

Авария из серии «перепутал педали» произошла в подмосковном Красногорске. Устроивший ее водитель к тому же, кажется, изрядно перенервничал, что только увеличило материальный ущерб.

На опубликованной в интернете записи с камеры наружного наблюдения видно, как внедорожник Suzuki Grand Vitara сдает задним ходом во дворе жилого дома и врезается в проезжающий мимо седан Kia Rio. Тот, в свою очередь, цепляет двигавшийся параллельно в противоположном направлении внедорожник Mercedes-Benz. После этого водитель Suzuki резко дает вперед и вправо и задевает боком припаркованный у дома фургон. Затем Suzuki на некоторое время исчезает из поля зрения, но через мгновение возвращается на «место преступления», чудом разъезжается со сдающей задним ходом Шкодой, но затем снова делает резкий поворот вправо и врезается в два других припаркованных на тротуаре автомобиля. На этом водитель Витары решил наконец прекратить поездку и вышел из машины.

По данным агентства РИА Новости, за рулем японского внедорожника находился пожилой водитель, который объяснил свои странные маневры тем, что перепутал педали. Почему он не остановился после первого столкновения и начал кружить по двору, пенсионер толком объяснить не смог.

Если перепутать педали газа и тормоза, то можно выпасть на землю из многоуровневой парковки — такие инциденты имели место в Москве и американском городе Остин.

В июне в Челябинске автоледи на Kia Rio перепутала педали и разгромила парковку во дворе дома.

Фото, видео: Телеканал 360