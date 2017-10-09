Россиянин дал взятку французским гаишникам. Теперь у него еще больше проблем

Произошло это во французском Нанте, водитель из России был остановлен на бульваре Жюль Верна за систематическое нарушение правил дорожного движения. У россиянина накопился целый список нарушений правил вождения на улицах города. В результате наряд полицейских перехватил его автомобиль, чтобы обсудить с водителем его поведение.
Мужчина решил действовать по-простому: он предложил полицейским закрыть глаза на его художества за скромное вознаграждение — по 20 евро каждому (стражей порядка было двое).
Однако избежать неприятностей таким образом ему не удалось, это лишь усугубило его проблемы — его отвезли в полицейский участок, где предъявили обвинение еще и в «активной попытке дать взятку».
- Российские инспекторы порой не брезгуют «платной» услугой. Так, гаишник, работавший на Рублево-Успенском шоссе, предложил водителю Ауди за 25 тыс. рублей закрыть глаза на его езду подшофе. Каким-то образом дачу взятки удалось зафиксировать, и теперь корыстному полицейскому грозит два года лишения свободы и 250 тыс. рублей штрафа.
- Меру ответственности за дачу взятки в нашей стране определяет суд с учетом конкретных обстоятельств и личности обвиняемого. Но как пояснили в ГИБДД, тому, кто пытается дать взятку, согласно части 3 статьи 291 УК РФ может грозить штраф до 1,5 млн рублей и лишение свободы на срок до восьми лет.
Фото: ouest-france.fr