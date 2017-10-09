Россиянин дал взятку французским гаишникам. Теперь у него еще больше проблем

Не зря говорится, что со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Попытка россиянина дать взятку полицейским только возмутила стражей порядка.

Произошло это во французском Нанте, водитель из России был остановлен на бульваре Жюль Верна за систематическое нарушение правил дорожного движения. У россиянина накопился целый список нарушений правил вождения на улицах города. В результате наряд полицейских перехватил его автомобиль, чтобы обсудить с водителем его поведение.

Мужчина решил действовать по-простому: он предложил полицейским закрыть глаза на его художества за скромное вознаграждение — по 20 евро каждому (стражей порядка было двое).

Однако избежать неприятностей таким образом ему не удалось, это лишь усугубило его проблемы — его отвезли в полицейский участок, где предъявили обвинение еще и в «активной попытке дать взятку».



Российские инспекторы порой не брезгуют «платной» услугой. Так, гаишник, работавший на Рублево-Успенском шоссе, предложил водителю Ауди за 25 тыс. рублей закрыть глаза на его езду подшофе. Каким-то образом дачу взятки удалось зафиксировать, и теперь корыстному полицейскому грозит два года лишения свободы и 250 тыс. рублей штрафа.

Меру ответственности за дачу взятки в нашей стране определяет суд с учетом конкретных обстоятельств и личности обвиняемого. Но как пояснили в ГИБДД, тому, кто пытается дать взятку, согласно части 3 статьи 291 УК РФ может грозить штраф до 1,5 млн рублей и лишение свободы на срок до восьми лет.

Фото: ouest-france.fr