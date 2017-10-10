Polo и Rio оказались быстрее Мерседеса SLS AMG

Трехчасовая гонка Akhmat Race 2017, прошедшая в Грозном, дала неожиданные результаты.

В минувшие выходные на автодроме «Крепость Грозная» прошло 100-круговое состязание Akhmat Race по правилам гонок на выносливость. На старт вышли 26 экипажей и целая когорта гонщицких звезд — в частности, Михаил Алешин, Алексей Дудукало, Кирилл Ладыгин, Алексей Васильев, даже финн Мика Сало, некогда выступавший в Формуле-1. А также множество призеров кольцевой серии РСКГ из ведущих команд страны.

Объединить машины разных классов в одном заезде наилучшим образом позволяет формат затяжных гонок на выносливость.

Организаторы решили, что за призы абсолютного зачета должны сражаться машины разных классов и разной мощности — от незатейливой 1600-кубовой техники РСКГ до гоночных прототипов и суперкаров категории GT. Чтобы уравнять их шансы, изобрели гандикап, посчитанный по результатам квалификационных заездов. В зависимости от класса и мощности машин правила предписывали экипажам минимальное суммарное время на трех обязательных пит-стопах — от 25 до 57 минут. Лишние минуты компенсировали пропасть в уровне подготовки машин.

Полные трибуны и пестрая стартовая решетка: дебютная гонка Akhmat Race вполне удалась.

Уследить за сменой позиций в ходе заезда было решительно невозможно, и даже после финиша долго шли подсчеты. Фактически первым финишировал экипаж Натальи Фрейдиной и семикратного чемпиона ОАЭ Карима Аль Азхари на Ferrari F430. Однако судьи добавили им штрафов за множественные нарушения правил — пересечение сплошной линии на выезде с пит-лейн, обгон под желтыми флагами и невыполнение требований гандикапа. Дуэт переместился с первой позиции на пятую.

А главный приз — 29-килограммовый кубок из ценных металлов с вкраплениями редких камней — вручили экипажу Глеба Кузнецова и Александра Дударева, ровно и стабильно проведшему гонку на скромном VW Polo (класс «1600») за команду «Академия Ралли». Второе место — у казанцев Айдара Нуриева и Рафаэля Фаттахова (Kia Rio, «1600»). На третьем — Алексей Басов и Антон Ладыгин (VW Polo, «Супер 1600»). Шесть лучших экипажей разыграли призовой фонд в 5 млн рублей.

Главный приз гонки, как заверяют, весит 29 килограммов и объявлен переходящим. То есть гонка станет традиционной и ежегодной.

Гонка, посвященная первому президенту Чеченской Республики, Герою России Ахмату-Хаджи Кадырову прошла при поддержке правительства республики и программы SMP Racing в формате большого спортивного праздника. Помимо трехчасового заезда зрители получили также шоу парашютистов, мотофристайл, концерт и выставку редких автомобилей.