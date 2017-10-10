Иностранец? 6 месяцев прожил в России? Меняй права!

МВД разрабатывает законопроект, регламентирующий использование иностранных водительских прав в России на долговременной основе. Его задача — заставить заграничных водителей, проживающих и работающих в нашей стране, регулярно проходить медицинскую комиссию.

В августе этого года страны-участники Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия — договорились о взаимном признании национальных водительских удостоверений, в том числе выданных бессрочно. Российский ФЗ «О безопасности дорожного движения» подразумевает замену водительских удостоверений по истечении срока их действия (через 10 лет после выдачи) и прохождение их владельцами медицинского освидетельствования, поэтому в правительстве решили с целью обеспечения равных прав граждан государств-членов ЕврАзЭС законодательно ограничить срок действия иностранных водительских удостоверений на территории России шестью месяцами — соответствующая информация появилась на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Нововведения коснутся только иностранных водителей, занимающихся в России предпринимательской и трудовой деятельностью. Отсчет будет вестись с даты получения документа, подтверждающего право иностранного гражданина на постоянное проживание в РФ, либо с даты его въезда на территорию нашей страны. Планируется, что новый закон вступит в силу в июне 2018 года.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

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Комментарии (2)

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Вот чего вы все иностранцев гоняете, все с ними нормально. У нас одна большая проблема, по дорогам ездит куча автохлама, который очень не безопасен. И без того скромный тех осмотр и так никто не проходит! А сколько видосов, в интернете где у грузовиков тормоза отказывают, а автобус заглохший на переезде. Вот реальная проблема, а эти депутаты уже не знают чем заняться в думе.

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А если выехать через 6 месяцев и вернуться права, наверное, менять уже не надо

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