Иностранец? 6 месяцев прожил в России? Меняй права!

МВД разрабатывает законопроект, регламентирующий использование иностранных водительских прав в России на долговременной основе. Его задача — заставить заграничных водителей, проживающих и работающих в нашей стране, регулярно проходить медицинскую комиссию.

В августе этого года страны-участники Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия — договорились о взаимном признании национальных водительских удостоверений, в том числе выданных бессрочно. Российский ФЗ «О безопасности дорожного движения» подразумевает замену водительских удостоверений по истечении срока их действия (через 10 лет после выдачи) и прохождение их владельцами медицинского освидетельствования, поэтому в правительстве решили с целью обеспечения равных прав граждан государств-членов ЕврАзЭС законодательно ограничить срок действия иностранных водительских удостоверений на территории России шестью месяцами — соответствующая информация появилась на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Нововведения коснутся только иностранных водителей, занимающихся в России предпринимательской и трудовой деятельностью. Отсчет будет вестись с даты получения документа, подтверждающего право иностранного гражданина на постоянное проживание в РФ, либо с даты его въезда на территорию нашей страны. Планируется, что новый закон вступит в силу в июне 2018 года.

1 июля 2017 года вступили в силу поправки в ФЗ «О безопасности дорожного движения», запрещающие иностранцам работать водителями в России без российских водительских прав. Одной из причин принятия этих поправок назывался низкий уровень подготовки профессиональных водителей из иностранных государств. Позже, однако, исключение было сделано для граждан Киргизии, а впоследствии и для всех граждан стран, входящих в ЕврАзЭС.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС