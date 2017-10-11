Jeep привезет новый Compass в Россию. Известны двигатели

Концерн Fiat Chrysler Automobiles получил российское Одобрение типа транспортного средства на кроссовер Compass. Модель будет доступна у нас с бензиновыми и дизельным двигателями.

Jeep Compass

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Jeep Compass появилось в базе Росстандарта накануне. Судя по нему, у нас кроссовер будет доступен исключительно в полноприводном варианте.

Силовых агрегатов для него предусмотрено три: 2 варианта 2,4-литрового бензинового двигателя (150 и 175 л.с.), а также 2-литровый турбодизель мощностью 140 л.с. В качестве трансмиссий предложат 6-ступенчатую механическую коробку передач и 9-диапазонный автомат. Вероятнее всего, механика будет предлагаться только на базовых версиях.

Jeep Compass

В ОТТС есть и список оснащения кроссовера. Судя по нему, в базовое оснащение войдут кондиционер или климат-контроль (в зависимости от версии), датчик дождя, информационно-развлекательная система Uconnect с 8,4-дюймовым экраном, видеокамеры спереди и сзади, иммобилайзер, система стабилизации, система мониторинга давления в шинах, система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

Jeep Compass Trailhawk

В качестве опционального оборудования будут доступны навигация, сигнализация, круиз-контроль, боковые подножки, боковые пороги, биксеноновые фары, панорамная крыша, декоративная решетка радиатора, датчики парковки, рейлинги на крыше, багажные стойки на крышу, мягкий передний защитный чехол, боковые дефлекторы на окна, светодиодные дневные ходовые огни, противотуманные фары, тягово-сцепное устройство.

Jeep Compass Trailhawk

На официальном российском сайте Jeep Compass анонсирован, в числе его особенностей заявлена возможность заказа модели с черной крышей и в цвет кузова. Ранее планировалось, что продажи кроссовера начнутся у нас в этом году, так что вполне можно ожидать, что цены и комплектации на модель будут объявлены в ближайшее время.

Новое поколение Jeep Compass, заменившее сразу две модели, предыдущий Compass и Patriot (в России Liberty), было представлено в сентябре прошлого года.

Журнал «За рулем» уже протестировал этот автомобиль.

Фото: Jeep