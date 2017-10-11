Крымский мост готов почти наполовину

На 40–45% оценил готовность объекта заместитель начальника заказчика проекта — ФКУ Упрдор «Тамань» — Кайрат Турсунбенов. Также сегодня началась транспортировка автодорожной арки моста для установки ее на фарватере.

Кайрат Турсунбенов также рассказал, что уже подготовлено порядка 90% свайного основания по обоим мостам — автодорожному и железнодорожному. Сегодня началась масштабная морская операция по транспортировке автодорожной арки моста. С 11 октября и до шести часов утра 14 октября в Керченском проливе будет ограничено движение судов.

Плавучие опоры с погруженным на них арочным пролетом весом 5,5 тыс. тонн транспортируются от керченской технологической площадки до фарватерных опор на расстояние примерно 5 км. В целом, морская операция по установке арки в проектное положение займет до трех суток, сообщает Росавтодор.

Пролет, который сейчас транспортируют к месту назначения, — это арка с жесткой затяжкой. Связь нижней части с арочным сводом обеспечивают гибкие цельные канаты толщиной 6 см. Пока они ослаблены, поэтому во время транспортировки и монтажа геометрию арки поддерживают вспомогательные элементы — упоры. Их снимут после того, как арка будет установлена на фарватере. Для этих работ предусмотрен строительный кран, который перевозят вместе с ней. После установки арки металлические канаты будут натянуты.

Двигает опоры с арочным пролетом целая флотилия, состоящая из буксира-тягача мощностью более 3 тыс. л.с., буксиров-толкачей, поддерживающих судов и рабочих катеров для связи и координации. Управляют процессом более 100 человек, в работе задействованы инженеры, экипажи судов, специалисты по навигации, электромеханики, водолазы и другие.

Монтаж автодорожной арки Крымского моста в проектное положение после ее установки на фарватерные опоры займет месяц. Установка таких сложных конструкций, как арки Крымского моста, будет проводиться впервые в практике отечественного мостостроения.

Арочные пролеты — самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого — 227 метров, железнодорожный весит 6 тыс. тонн, автодорожный — 5 тыс. тонн. Они нужны для беспрепятственного пропуска судов через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от воды.

Крымский мост протяженностью 19 км строится на бюджетные деньги без привлечения сторонних инвестиций. Автомобильное движение по нему обещают запустить в декабре 2018 года, поезда пустят на год позже.

Название мосту так до сих пор не придумали, пока его называют то Крымским, то Керченским. Ранее президент России предложил провести референдум по названию моста, и первый вариант тут же появился — «Путь домой». Так его предложил назвать спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Первая из двух арок Крымского моста, с железнодорожными путями, была доставлена на место еще в конце августа.

Во время строительства объекта были обнаружены уникальные исторические предметы. Особую ценность представляет голова терракотовой скульптуры, изображавшей, скорее всего, некое древнее божество.

Фото: Росавтодор