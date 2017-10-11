Крымский мост готов почти наполовину

Кайрат Турсунбенов также рассказал, что уже подготовлено порядка 90% свайного основания по обоим мостам — автодорожному и железнодорожному. Сегодня началась масштабная морская операция по транспортировке автодорожной арки моста. С 11 октября и до шести часов утра 14 октября в Керченском проливе будет ограничено движение судов.
Плавучие опоры с погруженным на них арочным пролетом весом 5,5 тыс. тонн транспортируются от керченской технологической площадки до фарватерных опор на расстояние примерно 5 км. В целом, морская операция по установке арки в проектное положение займет до трех суток, сообщает Росавтодор.
Пролет, который сейчас транспортируют к месту назначения, — это арка с жесткой затяжкой. Связь нижней части с арочным сводом обеспечивают гибкие цельные канаты толщиной 6 см. Пока они ослаблены, поэтому во время транспортировки и монтажа геометрию арки поддерживают вспомогательные элементы — упоры. Их снимут после того, как арка будет установлена на фарватере. Для этих работ предусмотрен строительный кран, который перевозят вместе с ней. После установки арки металлические канаты будут натянуты.
Двигает опоры с арочным пролетом целая флотилия, состоящая из буксира-тягача мощностью более 3 тыс. л.с., буксиров-толкачей, поддерживающих судов и рабочих катеров для связи и координации. Управляют процессом более 100 человек, в работе задействованы инженеры, экипажи судов, специалисты по навигации, электромеханики, водолазы и другие.
Монтаж автодорожной арки Крымского моста в проектное положение после ее установки на фарватерные опоры займет месяц. Установка таких сложных конструкций, как арки Крымского моста, будет проводиться впервые в практике отечественного мостостроения.
Арочные пролеты — самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого — 227 метров, железнодорожный весит 6 тыс. тонн, автодорожный — 5 тыс. тонн. Они нужны для беспрепятственного пропуска судов через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от воды.
Крымский мост протяженностью 19 км строится на бюджетные деньги без привлечения сторонних инвестиций. Автомобильное движение по нему обещают запустить в декабре 2018 года, поезда пустят на год позже.
- Название мосту так до сих пор не придумали, пока его называют то Крымским, то Керченским. Ранее президент России предложил провести референдум по названию моста, и первый вариант тут же появился — «Путь домой». Так его предложил назвать спикер крымского парламента Владимир Константинов.
- Первая из двух арок Крымского моста, с железнодорожными путями, была доставлена на место еще в конце августа.
- Во время строительства объекта были обнаружены уникальные исторические предметы. Особую ценность представляет голова терракотовой скульптуры, изображавшей, скорее всего, некое древнее божество.
Фото: Росавтодор