Германия впервые лишилась лидерства на европейском рынке

В сентябре на первое место неожиданно выбилась Великобритания. Российский авторынок, как и немецкий, ухудшил свою позицию.

Лидером на рынке продаж автомобилей в сентябре стала Великобритания, которой удалось реализовать 426 170 машин (-9,3%). Такие данные были получены «Автостатом» в национальных ассоциациях европейских автопроизводителей. И это при том, что автопродажи в этой стране впервые за шесть лет упали в сентябре. Причем сентябрь считается «урожайным» месяцем: продажи начинают расти после летнего сезона отпусков.

Традиционный лидер — Германия в сентябре вдруг оказалась лишь на втором месте, ее продажи упали на 3,3%, достигнув 288 035 легковых автомобилей. При этом в сентябре было заказано на 4% автомобилей больше, чем за тот же период прошлого года, поэтому аналитики надеются, что вернуться во главу списка Германия сможет уже в октябре. На третьем месте Франция — 170 652 шт., прибавка к прошлому году составила 1,1%. На четвертом — Италия с лучшим показателем с 2009 года — 166 956 автомобилей (+8,1%).

Россия в этом рейтинге лишь на пятом месте, без учета легких коммерческих машин продажи у нас составили порядка 138 тыс. штук. Таким образом Испания осталась далеко позади, несмотря на то что ее рынок в сентябре вырос на 4,6%, до 83 291 шт.

Фото: depositphotos.com

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Комментарии (4)

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явно не то что-то с данными — если в Британии 426 тыс. после —9%, а в Германии 288 тыс. после —3%, то никак не может это быть первый месяц первенства британского рынка )

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..

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так в Германии у каждого жителя теперь уже по 2 авто..рынок насыщен и теперь логично что покупать стали меньше..покупают когда продадут авто лишь для того чтобы обновить авто, а это уже другой рынок

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Я тут на выходных сфоткал Лексус с дип номерами Германии)))

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