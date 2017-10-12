Стали участником спорной аварии? ГИБДД пришлет SMS!

МВД опубликовало финальную редакцию обновленного регламента по надзору за участниками дорожного движения.

Теперь участников ДТП будут приглашать в группу разбора посредством рассылки SMS (в случае их согласия). Такой способ уведомления о месте и времени рассмотрения дела поможет избежать накладок, связанных с рассылкой уведомлений через Почту России, когда извещение о необходимости явиться зачастую приходит позже назначенной даты рассмотрения.

Конечно же, самым важным изменением является возвращение в регламент возможности остановки сотрудниками ГИБДД транспортного средства без очевидной причины, просто для проверки документов. Эту норму убрали несколько лет назад, оставив сотрудникам возможность останавливать автомобили для проверки только на стационарных постах.

Считалось, что под видом гаишников машину могут остановить бандиты, кроме того, возникал коррупционный момент, когда инспекторы бесконтрольно «прятались по кустам» и останавливали всех водителей подряд.

Однако в МВД говорят, что даже после возвращения нормы инспекторы будут дежурить на аварийно-опасных участках дорог и в моменты «осложнения дорожно-транспортной и оперативной обстановки».

Уточнено, что теперь водитель должен передавать инспектору документы не просто без обложки, но и без «удерживающих устройств». Такие используют некоторые водители для того, чтобы инспектор не забрал документы для проверки в автомобиль.

Кроме того, в регламенте появилось уточнение о досудебной процедуре обжалования действий инспектора ГИБДД, что в теории должно увеличить защищенность водителя, когда сотрудники, например, затягивают оформление протоколов, на что жалуются водители.

Еще одним интересным моментом является обязанность инспектора ГИБДД быть не просто вежливым в общении с водителем, но и не допускать «дискриминационных высказываний по признакам пола, расы, национальности, языка, политических или религиозных убеждений». Сотрудникам Госавтоинспекции запрещается читать водителям нравоучения, предъявлять необоснованные требования и курить в присутствии водителя.

Новая редакция регламента вступает в силу 20 октября этого года.

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Фото: Павел Смертин/ТАСС