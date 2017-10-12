Десятки улиц перекроют в центре Москвы 13 и 14 октября

Фестиваль пройдет с 14 по 22 октября в Москве и Сочи, он насчитывает десятки развлекательных мероприятий, рассчитанных не только на студентов, но и на всех желающих. Одним из таких мероприятий станет открывающий фестиваль парад-карнавал в центре Москвы, в котором примут участие профессиональные коллективы и 45 тысяч столичных студентов. Возглавлять парад будет колонна, реконструирующая аналогичный парад фестиваля 1957 года. Маршрут шествия составит около 8 км; какие улицы и когда в связи с этим будут недоступны для автомобилистов:
с 06:00 13 октября до 18:00 14 октября:
- площадь Васильевский Спуск;
- улица Варварка;
- улица Ильинка;
- Ипатьевский переулок;
- Никольский переулок;
- Рыбный переулок.
14 октября с 06:00 до 18:00:
- Москворецкая набережная от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста;
- Кремлевская набережная;
- улица Ленивка;
- Соймоновский проезд;
- Пречистенская набережная — съезд с Большого Каменного моста на Кремлевскую набережную;
- Фрунзенская набережная.
14 октября с 06:00 до 19:30:
- Лужнецкая набережная;
- улица Лужники от Новодевичьей набережной до Лужнецкой набережной.
14 октября с 12:00 до 18:30:
- улица Тимура Фрунзе от Фрунзенской набережной до Комсомольского проспекта;
- 1-я Фрунзенская улица;
- 2-я Фрунзенская улица;
- 3-я Фрунзенская улица;
- Крымский проезд;
- Новокрымский проезд от дома 3 до Пречистенской набережной;
- Турчанинов переулок от дома 2 до Пречистенской набережной;
- Хилков переулок от дома 1, корпуса 2 до Пречистенской набережной;
- Коробейников переулок от Бутиковского переулка до Пречистенской набережной;
- 1-й Зачатьевский переулок от Курсового переулка до Пречистенской набережной;
- Курсовой переулок от дома 5, строения 3 до Соймоновского проезда;
- 3-й Обыденский переулок от 1-го Обыденского переулка до Соймоновского проезда;
14 октября с 12:00 до 19:30:
- улица Хамовнический Вал.
Фото: Юрий Белинский/ТАСС