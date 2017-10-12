Десятки улиц перекроют в центре Москвы 13 и 14 октября

В течение двух дней автомобилистам придется уступать дорогу ряженым молодым парням и девушкам — в столице будет проходить карнавал, приуроченный к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов.

Фестиваль пройдет с 14 по 22 октября в Москве и Сочи, он насчитывает десятки развлекательных мероприятий, рассчитанных не только на студентов, но и на всех желающих. Одним из таких мероприятий станет открывающий фестиваль парад-карнавал в центре Москвы, в котором примут участие профессиональные коллективы и 45 тысяч столичных студентов. Возглавлять парад будет колонна, реконструирующая аналогичный парад фестиваля 1957 года. Маршрут шествия составит около 8 км; какие улицы и когда в связи с этим будут недоступны для автомобилистов:

с 06:00 13 октября до 18:00 14 октября:

площадь Васильевский Спуск;

улица Варварка;

улица Ильинка;

Ипатьевский переулок;

Никольский переулок;

Рыбный переулок.

14 октября с 06:00 до 18:00:

Москворецкая набережная от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста;

Кремлевская набережная;

улица Ленивка;

Соймоновский проезд;

Пречистенская набережная — съезд с Большого Каменного моста на Кремлевскую набережную;

Фрунзенская набережная.

14 октября с 06:00 до 19:30:

Лужнецкая набережная;

улица Лужники от Новодевичьей набережной до Лужнецкой набережной.

14 октября с 12:00 до 18:30:

улица Тимура Фрунзе от Фрунзенской набережной до Комсомольского проспекта;

1-я Фрунзенская улица;

2-я Фрунзенская улица;

3-я Фрунзенская улица;

Крымский проезд;

Новокрымский проезд от дома 3 до Пречистенской набережной;

Турчанинов переулок от дома 2 до Пречистенской набережной;

Хилков переулок от дома 1, корпуса 2 до Пречистенской набережной;

Коробейников переулок от Бутиковского переулка до Пречистенской набережной;

1-й Зачатьевский переулок от Курсового переулка до Пречистенской набережной;

Курсовой переулок от дома 5, строения 3 до Соймоновского проезда;

3-й Обыденский переулок от 1-го Обыденского переулка до Соймоновского проезда;

14 октября с 12:00 до 19:30:

улица Хамовнический Вал.

Фото: Юрий Белинский/ТАСС