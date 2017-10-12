Новосибирца оштрафовали за «полет» на Оке

Для подъема в воздух мужчина использовал тепловой аэростат, прицепив автомобиль вместо корзины, не считаясь при этом с требованиями безопасности полетов. Однако Западно-Сибирская транспортная прокуратура эту «шалость» не оценила и без внимания не оставила.

Поднял в воздух автомобиль Ока Александр еще в августе по просьбе блогеров группы «Гараж 54». Это был их очередной шуточный проект, демонстрирующий «первый летающий автомобиль».

«Летающую» Оку для этого специально подготовили: вырезали отверстие в крыше, чтобы туда мог забраться пилот, максимально облегчили его конструкцию, убрав даже антенну, замки и проводку.

Для полета использовали аэростат с куполом объемом 2200 куб. метров и грузоподъемностью до 300 кг. Подъем осуществили в черте Новосибирска с территории базы отдыха «Пикниковый рай», сняли видео и, как водится, выложили на YouTube.

Однако Новосибирская транспортная прокуратура не оценила шуточный проект, более того, признала его опасным. Ведь аэростат с подвешенной Окой и пилотом в ней поднялся на высоту около 25–30 метров! И неизвестно, какими могли бы быть последствия. В сообщении прокуратуры говорится, что полет выполнялся с рядом нарушений: так, у пилота не было действующей медсправки о состоянии здоровья, свидетельства пилота, судовой документации, он незаконно использовал воздушное пространство класса «С» и не предоставил в надзорные органы план полета. Кроме того, все это происходило в зоне маневрирования самолетов, следующих на посадку в аэропорт «Толмачево».

Как говорится в сообщении прокуратуры:

«При помощи купола теплового аэростата владельцем вместо корзины был поднят автомобиль марки „Ока“, что создало угрозу жизни, здоровью и имуществу неопределенного круга лиц, находящихся в зоне подъема аэростата».

Несмотря на целый ворох нарушений и угрозу жизни «неопределенному кругу лиц», отделался смельчак довольно легко: его наказали лишь штрафом в сумме 6700 рублей и запретили летать «до устранения нарушений закона».

Русский американец и по совместительству блогер Павел Суслов, правда, не поднимает автомобили в воздух, но устраивает довольно забавные тест-драйвы отечественных автомобилей с участием своих американских друзей.

Недавно концерн «Калашников» представил летающий мотоцикл . Агрегат снабжен восемью сдвоенными роторами, которые приводятся в движение электромоторами, и может подняться на высоту до 10 метров.

Фото, видео: YouTube