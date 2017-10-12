Японцы придумали резиновый автомобиль

Резиновые женщины уже давно придуманы и пользуются неплохим спросом. Теперь же человечеству следует готовиться к нашествию резиновых автомобилей, которое намечено на 2030 год.

Мягкую резиновую машину по имени Flesby II придумала японская фирма Toyoda Gosei, производящая автомобильные комплектующие из резины и пластика, а также подушки безопасности. По мнению разработчиков, именно так — в виде зеленых светящихся картофелин — будут выглядеть автомобили уже в 2030 году, причем ездить по дорогам они будут в автономном режиме, владельцу и пассажирам останется лишь нежиться в салоне в мягких, адаптируемых под фигуру коконах.

Flesby II, мягкий и внутри, и снаружи: видимые панели кузова выполнены из инновационного просвечивающегося резинового материала, который под действием электричества может менять форму и показывать благодаря встроенным под оболочку светодиодам различные информационные сообщения. Если, не дай Бог, случится наезд на пешехода, то риск получения травм для последнего будет минимальным — скорее он получит синяки и ссадины при контакте с асфальтом.

О силовой установке Flesby II ничего не сообщается, но она, в сущности, и не важна, ведь Toyoda Gosei сама производить машины не собирается, а лишь предлагает свои технологии другим фирмам.

С автомобилями, меняющими форму, уже несколько лет экспериментирует фирма BMW : в прошлом году она представила концепткар Vision Next 100 с кузовом, состоящим из распечатанных на 4D-принтере подвижных треугольных секций.

Фото: Toyoda Gosei