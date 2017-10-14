Опрос ЗР: покупаем автомобиль по новым льготным госпрограммам

Российский авторынок растет уже несколько месяцев подряд, благоприятно на нем сказывается не только отложенный спрос, но и программы господдержки. В данном случае нас интересовали две из них. И мы выяснили, многие ли готовы ими воспользоваться, не сильно ли преувеличена их польза?

На российском авторынке последние несколько месяцев стабильно фиксируется двузначная динамика роста. Помимо отложенного спроса, сформировавшегося в период кризиса, благоприятное влияние на него оказывают и программы господдержки, которых в этом году стало больше. Согласно данным Минпромторга, с 17 июля (даты старта программ) по 1 октября по новым программам, действующим в рамках льготного кредитования, а именно «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», нашли своих покупателей 44 363 машины. Всего же в третьем квартале продали порядка 380 тысяч легковых автомобилей, то есть выходит, что примерно каждый восьмой реализовали по госпрограмме.

«За рулем» совместно с аналитическим агентством «Автостат» решило узнать, насколько интересны программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» потенциальным покупателям, для этого с 29 сентября по 9 октября был проведен опрос, в котором приняли участие 3,2 тыс. человек.

Как показывают его итоги, каждому третьему (33,7%) респонденту программы интересны, но при этом он не может ими воспользоваться, так как просто под них не попадает. В то же время каждый пятый (19,1%) считает их неинтересными и невыгодными. Более 15% опрошенных все же планируют приобрести автомобиль по одной из госпрограмм.

Отметим, что каждый седьмой (13,8%) участник опроса не планирует менять автомобиль, а каждый восьмой (12,4%) об этих программах не слышал. Впрочем, есть и такие респонденты, кто уже купил автомобиль по госпрограмме, но их пока мало (3,1%). У остальных же опрошенных (2,3%) нет прав.

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