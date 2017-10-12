ЭРА-ГЛОНАСС научилась вызывать техпомощь. Но не для всех

Компания Hyundai первой среди автопроизводителей на российском рынке расширила возможности системы экстренной помощи на дорогах ЭРА-ГЛОНАСС. Отныне помимо спасателей автовладельцы смогут вызывать и техничку для решения эксплуатационных проблем.

Суть нововведения в следующем: владельцы автомобилей Hyundai, оснащенных системой ЭРА-ГЛОНАСС, впредь смогут обойтись без мобильного телефона в дороге. Случись чего, им не придется пользоваться сотовой связью — она уже есть на борту благодаря экстренной кнопке. Так почему бы вызов ЭРА-ГЛОНАСС не направить для начала оператору, который сможет в считанные секунды определить, требуется автовладельцу экстренная или техническая помощь? Подобным образом функционирует система Volvo On Call.

Дело в том, что до сих услуги поддержки владельцев автомобилей Hyundai оказывало Российское автомобильное товарищество (РАТ). Но чтобы воспользоваться ими, нужно было набирать диспетчера со своего телефона. Теперь мобильник — лишнее звено в этой цепочке. «В сложной дорожной ситуации автовладельцы испытывают стресс и нередко толком не могут объяснить, где конкретно находится в данный момент их автомобиль. Эту проблему позволит решить геопозиционирование, доступное за счет системы ЭРА-ГЛОНАСС», — назвал еще один резон нововведения гендиректор РАТ Данил Бадреев.

Как только звонок поступает в колл-центр, диспетчер на мониторе видит автоматически полученную карту пользователя, что позволяет не тратить лишнее время на выяснение информации об автомобиле. На вопрос «За рулем», попадает ли при этом наряду с паспортными данными автомобиля к диспетчеру также данные с его CAN-шины о техническом состоянии в текущий момент, представители РАТ ответили отрицательно. Но сообщили при этом, что все для этого готово, и сама возможность появится в следующих релизах проекта.

Слева — направо: генеральный директор Российского автомобильного товарищества (РАТ) Данил Бадреев, управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля

Уже с ноября решать таким образом можно будет любые технические вопросы: от не пускающегося в морозы мотора до прокола колеса или закончившегося топлива. После диалога с клиентом, оператор колл-центра направляет на место бедствия техничку.

В Hyundai Motor Studio, где проходила презентация нового продукта, мы решили проверить работоспособность системы, что называется, не отходя от кассы. Звонок в колл-центр совершили из недавно представленного нового поколения седана Sonata (модель, напомним, вернулась на наш рынок после пятилетнего отсутствия). Вот, как это было.

Думаете, все было спланировано и дальше пошло гладко? Обратного звонка пришлось ждать несколько минут, после чего наше терпение лопнуло и мы позвонили вновь. Вторая попытка увенчалась успехом — по определившемуся у оператора адресу была выслана подмога.

Новый функционал систему ЭРА-ГЛОНАСС будет предлагаться бесплатно. Все взаиморасчеты с РАТ производятся компанией «Хендэ Мотор СНГ». Как сообщили «За рулем.РФ» в Российском автомобильном товариществе, в скором будущем функционал кнопки ЭРА-ГЛОНАСС расширится и для владельцев автомобилей марок, входящих в группу Volkswagen, а также Лад. Проявили интерес к возможности вызывать техпомощь на дороге для своих клиентов и другие производители.

Фото: Артур Саруханов и РАТ