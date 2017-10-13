На 5 лет сел гаишник, пытавшийся «отмазать» своих коллег-взяточников

В законную силу вступил приговор суда в отношении бывшего московского сотрудника ГИБДД Сергея Горбачева. За взятку в 2,3 млн рублей он пытался оградить от проверки своих нечистых на руку коллег.

Кунцевский районный суд столицы признал Горбачева виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере».

Летом 2016 года Горбачев, находясь на руководящей должности в московской Госавтоинспекции, узнал о том, что в отношении двух его коллег Следственный комитет проводит проверку по факту получения взятки. Горбачев договорился с сотрудником СК о том, что за взятку в 2,3 млн рублей тот не будет возбуждать уголовное дело в отношении подозреваемых. 23 сентября 2016 года Горбачев встретился со своими коллегами и получил от них означенную сумму для последующей передачи следователю, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Прокуратуры города Москвы.

В Челябинске на этой неделе суд назначил большие тюремные сроки трем сотрудникам ГИБДД, которые хотели получить 30 тысяч рублей с водителя, якобы нарушившего правила дорожного движения.

В сентябре два года колонии общего режима назначил в виде наказания суд гаишнику с Рублевки за взятку в размере 25 тысяч рублей, полученную от водителя Audi.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС