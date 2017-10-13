Положительных киногероев обяжут соблюдать ПДД

Месяц назад стало известно о том, что Госавтоинспекция намерена навести порядок на дорогах в художественных фильмах и сериалах. Теперь уточняется, что соблюдать правила нужно будет только положительным киногероям.

МВД хочет через Минкульт навязать соблюдение ПДД положительным киногероям. Но есть неразрешимый вопрос: кого и как считать положительным?

ГИБДД уже несколько лет обращается в кинокомпании с рекомендациями о том, чтобы в фильмах и сериалах герои ездили по правилам, но желаемого эффекта на этом поприще пока не добилась. Теперь предпринимается попытка разработать рекомендации для кинодеятелей совместно с Минкультом, о чем «За рулем» рассказывал в сентябре.

Тогда, однако, эти рекомендации были сформулированы в духе «за все хорошее против всего плохого», которые, понятное дело, невозможно исполнить, а на этой неделе в распоряжении газеты «Коммерсантъ» оказался проект документа, в котором говорится, что рекомендации соблюдать ПДД коснутся только положительных киногероев, тогда как отрицательные смогут, как и прежде, нарушать без страха и сомнений.

Хорошим парням тоже можно будет нарушать, но только в экстремальных случаях, например во время погонь за злодеями, но в бытовых сценах, когда положительный киногерой просто едет по дороге, ему полагается быть пристегнутыми и неукоснительно соблюдать ПДД. Таким образом, по мнению авторов инициативы, в сознании зрителя будет воспитываться правильная модель поведения добропорядочного гражданина.

Готовящееся распоряжение, впрочем, не будет обязательным для исполнения кинокомпаниями, однако, вероятно, в случае его игнорирования о госзаказах можно будет забыть.

Есть у проблемы и трудно поддающаяся формализации плоскость: как отличить положительного киногероя от отрицательного? Например, Владимир Высоцкий — народный кумир — в исполнении Сергея Безрукова в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой» ездит на Мерседесе непристегнутым, с сигаретой и совершает разворот через двойную сплошную. Как трактовать такую ситуацию? К хорошим или плохим киногероям отнести Высоцкого? Или, скажем, сыщики типа Шерлока Холмса часто намеренно идут против закона и нарушают ПДД, но все-таки борются за справедливость. Именно противоречивость таких натур и привлекает зрителей, делает фильмы интересными и захватывающими, поэтому попытка МВД поделить мир на «черное» и «белое» вряд ли найдет поддержку у талантливых режиссеров и продюсеров.

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Фото: кадр из кинофильма «Высоцкий. Спасибо, что живой»