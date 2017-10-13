Положительных киногероев обяжут соблюдать ПДД

Месяц назад стало известно о том, что Госавтоинспекция намерена навести порядок на дорогах в художественных фильмах и сериалах. Теперь уточняется, что соблюдать правила нужно будет только положительным киногероям.

МВД хочет через Минкульт навязать соблюдение ПДД положительным киногероям. Но есть неразрешимый вопрос: кого и как считать положительным?
МВД хочет через Минкульт навязать соблюдение ПДД положительным киногероям. Но есть неразрешимый вопрос: кого и как считать положительным?

ГИБДД уже несколько лет обращается в кинокомпании с рекомендациями о том, чтобы в фильмах и сериалах герои ездили по правилам, но желаемого эффекта на этом поприще пока не добилась. Теперь предпринимается попытка разработать рекомендации для кинодеятелей совместно с Минкультом, о чем «За рулем» рассказывал в сентябре.

Тогда, однако, эти рекомендации были сформулированы в духе «за все хорошее против всего плохого», которые, понятное дело, невозможно исполнить, а на этой неделе в распоряжении газеты «Коммерсантъ» оказался проект документа, в котором говорится, что рекомендации соблюдать ПДД коснутся только положительных киногероев, тогда как отрицательные смогут, как и прежде, нарушать без страха и сомнений.

Хорошим парням тоже можно будет нарушать, но только в экстремальных случаях, например во время погонь за злодеями, но в бытовых сценах, когда положительный киногерой просто едет по дороге, ему полагается быть пристегнутыми и неукоснительно соблюдать ПДД. Таким образом, по мнению авторов инициативы, в сознании зрителя будет воспитываться правильная модель поведения добропорядочного гражданина.

Готовящееся распоряжение, впрочем, не будет обязательным для исполнения кинокомпаниями, однако, вероятно, в случае его игнорирования о госзаказах можно будет забыть.

Есть у проблемы и трудно поддающаяся формализации плоскость: как отличить положительного киногероя от отрицательного? Например, Владимир Высоцкий — народный кумир — в исполнении Сергея Безрукова в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой» ездит на Мерседесе непристегнутым, с сигаретой и совершает разворот через двойную сплошную. Как трактовать такую ситуацию? К хорошим или плохим киногероям отнести Высоцкого? Или, скажем, сыщики типа Шерлока Холмса часто намеренно идут против закона и нарушают ПДД, но все-таки борются за справедливость. Именно противоречивость таких натур и привлекает зрителей, делает фильмы интересными и захватывающими, поэтому попытка МВД поделить мир на «черное» и «белое» вряд ли найдет поддержку у талантливых режиссеров и продюсеров.

Фото: кадр из кинофильма «Высоцкий. Спасибо, что живой»

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Комментарии (6)

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Увы, Владимира Семеновича, согласно воспоминаниям и архивным кадрам, нельзя назвать дисциплинированным водителем: и скоростью увлекался, и не пристегивался, и, конечно, курил за рулем. Так что в данном случае фильм показывает действительность, сцены за рулем формируют образ Высоцкого, раскрывают его характер. А пристегнутый, едущий строго по правилам и не курящий актер даже в пластическом гриме похожим на Высоцкого не будет.

Зато в сериалах актеры не пристегиваются без какой-либо подоплеки. Просто режиссерам плевать. Хотя, оказывается, даже есть многолетняя рекомендация следить за этим. И то, что она существует, значит, что отдел пропаганды ГИБДД ответственно относится к своей работе. Что в этом плохого? Телевидение ведь не просто влияет на общественное сознание. Оно его формирует.

Вроде бы мелочь, но как говорил упомянутый в материале Холмс, нет ничего важнее мелочей. Актер не пристегивается — ОК, пусть тогда объясняет: «Я — вроде положительный герой, но у меня по сценарию полно денег, чтобы платить штрафы, а в одной из следующих серий я могу вылететь в ветровое стекло и умереть. В лучшем случае окажусь на больничной койке, и вы будете долго смотреть, как из-под меня выносят судно. Как вариант — получу черепно-лицевую травму, и мне потребуется пластическая операция. Или нокаут подушкой безопасности и у меня пропадет память». Нет, лучше и разбитое лицо, и потеря памяти, а также травма позвоночника — чтобы усилить романтическую линию.

Стоп! Это же готовая сценарная заявка. Интересно, заинтересует отдел пропаганды?..

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"...в бытовых сценах, когда положительный киногерой просто едет по дороге, ему полагается быть пристегнутыми и неукоснительно соблюдать ПДД."

Отрицательным героям в "бытовых сценах" тем более надо неукоснительно соблюдать ПДД и быть пристегнутым! А то вдруг гаишники остановят за превышение скорости, а в багажнике труп, под сиденьем "калаш", а бардачок полный героина! )))) Спалятся ведь! ))))))

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Надо пойти еще дальше!Надо всех сажать!Ведь все киногерои ездят по поддельным документам и машинах с поддельными номерами!

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Похоже, «Берегись автомобиля» скоро запретят.

Ну или сделают расширенную режиссерскую версию на 4,5 часа с толкованием всех нарушений ПДД...

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Похоже, все остальные проблемы с организацией дорожного движения в России, решены.

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ну это же ахинея!)

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