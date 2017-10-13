Сибиряк из ревности избил кастрюлей Hyundai соседа

Нелепое преступление житель города Ленинск-Кузнецкий совершил в состоянии алкогольного опьянения. При этом потенциальный соперник был на другом Hyundai, а машина соседа просто, что называется, подвернулась под руку.

Чего только не делают люди в состоянии «белой горячки»: вчера мы писали о голом кемеровчанине, угнавшем машину, чтобы «подвезти Всевышнего», а в начале месяца рассказывали о пьяном священнике из Сургута, принявшем гаишников за бесов.

Сегодня же речь о жителе города Ленинск-Кузнецкий. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в августе этого года в дежурную часть отдела полиции «Кольчугинский» за помощью обратился владелец автомобиля Hyundai Solaris. Он сообщил, что кто-то повредил его машину, а именно вырвал номер, разбил заднее стекло и задний левый фонарь — общая сумма ущерба составила 13 тысяч рублей. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в кустах орудие преступления — кастрюлю. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен ее владелец, проживающий в одной из квартир дома, у которого был припаркован Hyundai. Выяснилось, что накануне к сожительнице обвиняемого приехала подруга, которую привез некий водитель на автомобиле Hyundai. Гостья предложила подруге познакомиться с подвозившим ее мужчиной, что вызвало бурное негодование у находившегося в подпитии обвиняемого, тот схватил на кухне кастрюлю, выбежал во двор и стал колошматить ею по первой попавшейся на глаза машине марки Hyundai, которая принадлежала его соседу, не имевшему к жене обвиняемого никакого интереса.

Теперь ревнивцу предстоит предстать перед судом по обвинению в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», диапазон наказания по ней большой: от штрафа (не более 40 тысяч рублей) до двух лет лишения свободы.

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Фото: AP/TАСС