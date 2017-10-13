Volvo удивила ценником на новый XC60

Шведская марка Volvo представила в Москве второе поколение своего среднеразмерного кроссовера XC60. Уже с середины ноября он будет доступен для заказа по цене от 2 995 000 руб. и в перспективе станет бестселлером в модельной гамме Volvo, верят шведы.

Моменты сценической постановки, посвященной премьере нового Volvo XC60 в России.

Заходим в одно из помещений Art Residence — дизайнерского комплекса особняков, и погружаемся в модную нынче иммерсивную театральную постановку (от английского immersion — погружение). Все зрители (и ваш покорный слуга) в театральных масках стоят вокруг действа, как бы принимая в нем участие. Актеры то и дело вовлекают зрителей в сюжет. Его герои — шведская семья, в которой великовозрастный глава о чем-то жарко спорит со своим зятем. Прислушиваемся: разговор о том, как скоро в природе разлагаются те или иные материалы и продукты. Мы, зрители, в полной растерянности: тут точно должны показывать второе поколение Volvo XC60?

Новый Volvo XC60

Во втором акте мы выбираем одежду актрисе. Она, мол, собирается на некое важное мероприятие сегодня вечером. В третьем — ее супруга превозносит до небес начальник на работе, ведь тот решился на столь важный шаг. Мы все еще не понимаем, что тут происходит, хотя начинаем догадываться. В четвертом зале (мы бродим по комнатам просторного лофта) — школьный урок. Дети за партами отвечают на вопросы учителя. Здесь уже мелькает название шведской марки. И лишь в пятой комнате все встает на свои места. Наши герои оказались семьей манекенов, задействованных в краш-тесте нового Volvo XC60. Но поскольку он весь из себя супербезопасный, действо завершается хеппи-эндом.

А теперь о виновнике торжества. Представленный в марте на автосалоне в Женеве новый кроссовер построен на той же изменяемой платформе SPA, что и новый XC90, а также седан S90 и универсал V90. В ее основе, напомним, лежит фиксированная по длине часть кузова от передней оси до приборной панели — все прочие параметры при постройке новой модели могут меняться.

Новый Volvo XC60

Разумеется, нам явили внешне весьма узнаваемый Volvo с передним блоком фар с Т-образной светодиодной вставкой дневных ходовых огней. Внутри взгляд приковывает центральная консоль с дисплеем мультимедиасистемы Sensus, как у старших братьев. В подполье вместительного багажника — пневмобаллоны (в базовой версии автомобиль получит обычную пружинную подвеску).

Гендиректор Volvo Car Russia Майкл Мальмстен верит, что, как и предшественник, новый XC60 станет бестселлером в своем классе в Европе. Да и в нашей стране чуть менее половины проданных в прошлом году автомобилей Volvo были кроссоверами этой модели. Всего с момента ее вывода на наш рынок в 2008 году было продано 34 тыс. экземпляров (во всем мире — аж миллион!).

В целом, интерьер Volvo XC60 очень схож с последними новинками шведов

Сможет ли новичок повторить успех нынешнего XC60 (сейчас его остатки распродаются по цене от 2 468 000 руб. и, в отличие от Volvo XC90, идеи продолжить его поставки в версии Classic у шведов нет) — вопрос открытый. Сегодня был озвучен стартовый ценник на новый автомобиль, прием заказов на который начнется в середине ноября, когда и будут объявлены цены на остальные комплектации. Он начинается с отметки 2 995 000 руб. Для сравнения: конкуренты-немцы — Audi Q5, Mercedes-Benz GLC и BMW X3 — оценены на данный момент от 2 980 000, 3 120 000 и 2 950 000 руб. соответственно, а за старшенького XC90 с вас попросят не меньше 3 379 000 руб.

Первые полгода автомобиль будет поставляться из Швеции безальтернативно с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Тяга на все колеса будет передаваться с одного из четырех моторов семейства Drive-E. Речь идет о 2,0-литровых дизельных (190 и 235 л.с.) и бензиновых (249 и 320 л.с.) агрегатах.

В нашу страну первые Volvo XC60 второго поколения будут поставляться с завода в Швеции. Дальнейшая судьба поставок пока не определена.

Первая ограниченная 150 экземплярами партия автомобилей серии First Edition, по словам директора по продажам Volvo Cars в России Алексея Тарасова, предложенная россиянам по цене от 4 200 000 руб., практически полностью расписана, хотя официально ее собирались предлагать лишь с 20 октября. К слову, поскольку это исполнение является по сути топовым, уже сейчас можно спрогнозировать цены и на оставшиеся версии Volvo XC60 (базовый автомобиль будет оснащаться 190-сильным дизелем).

В начале текущего года Volvo Car объявила о запуске в России нового подхода к сервисному обслуживанию — «Персональный сервис Volvo» .

В начале следующего года в нашей стране ожидается премьера компактного кроссовера Volvo XC40, представленного месяц назад в Милане.

Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин уже прокатился в числе первых на новом Volvo XC60 и поделился своими впечатлениями от тест-драйва.

Фото: Volvo