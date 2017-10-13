Первый украинский супекар обнаружили в Латвии

Автомобиль находился на прицепе у автозаправки в селе Кекава. Впервые новинка была представлена в июне этого года на автомобильном фестивале в Киеве.

Украинский суперкар сфотографировал на стоянке читатель прибалтийского портала Delfi Auto. Сначала он принял его за Lada Raven, но оказалось, что это все же первый украинский суперкар Himera Q. Впрочем, автомобили очень похожи, из-за чего даже чуть не разгорелся скандал.

Как бы то ни было, автором дизайна обоих автомобилей является Дмитрий Лазарев, который еще в 2014 году представил его на конкурс новых автомобилей Lada. Позже он отозвал свои эскизы, так как АВТОВАЗ предлагал оценить машины не профессионалам, а интернет-пользователям.

Позже работой дизайнера заинтересовались украинские бизнесмены, пожелавшие сделать первый украинский суперкар Himera Q, однако с Лазаревым не удалось договориться о деньгах.

Тем не менее прототип Himera Q в июне представили в Киеве на автомобильном фестивале New Cars Fest. И хотя в дизайн были внесены изменения, «уши» Лады Равен там все равно торчат.

Во главе проекта стоит ныне живущий в Монако выходец с Украины Андрей Джазовский, сообщает «Авто Ревю». На претензии самого Лазарева и фирмы Milano Automobile, которая выкупила у него скетчи, тот утверждает, что автор дизайна — Владислав Лузин из Казахстана, и готов предоставить документы, подтверждающие его авторство.

Товарную версию суперкара обещают презентовать осенью этого года, представив две версии — электрическую стоимостью 700 тысяч евро и с бензиновым мотором от Audi R8 за 500 тысяч евро. Собирать автомобиль планируют в Испании, а что автомобиль делает в Латвии — большая загадка.

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Фото: delfi.lv