За пьяную езду без прав священник отделался штрафом

Сургутский городской суд вынес решение по уголовному делу в отношении иерея Иоанна Константиновича Дария. В начале сентября он был задержан полицией за езду в нетрезвом виде на автомобиле Nissan X-Trail.

При задержании священнослужитель оказал полицейским активное сопротивление: находясь в состоянии алкогольного делирия, он брыкался, ругался матом, колошматил ногами по двери патрульного автомобиля. Стражам порядка пришлось связать нарушителя, чтобы доставить его в полицейский участок.

По факту задержания в отношении Иоанна Дария было возбуждено три административных дела, а в октябре к ним добавилось еще и уголовное за «нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» (статья 264.1 УК РФ), поскольку ранее сургутский священник уже был лишен водительских прав сроком на полтора года за пьяную езду и оштрафован на 30 тысяч рублей. Максимальное наказание по этой статье — 2 года лишения свободы, но Сургутский городской суд учел тот факт, что обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном, и назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей.

По административным делам священник уже отсидел 15 суток, заплатил 2500 рублей штрафа и был лишен водительских прав еще на 2,5 года.

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