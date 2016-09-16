Последнее блюдо: официантка летит головой под грузовик (но ей повезло)

Инцидент произошел 28 ноября в Пэншуй-Мяо-Туцзяском автономном уезде китайской провинции Чунцин. Местная жительница попыталась перебежать дорогу в неположенном месте.

Интернет полон видеороликами чудесного спасения во время дорожных аварий, и вот очередной «смертельный номер» с благополучным исходом.

На записи видно, как женщина в фартуке и с подносом в руках (вероятно, официантка) пытается пересечь двухполосную дорогу, по которой движется грузовой фургон. Она, скорее всего, хотела пропустить машину, но поскользнулась и угодила прямо под колеса! К счастью, водитель ее вовремя заметил и применил экстренное торможение, задняя покрышка остановилась буквально в паре сантиметров от лица китаянки!

Информационный ресурс Newsflare сообщает, что женщина не получила серьезных травм, но пребывает в шоковом состоянии.

Фото, видео: depositphotos.com, YouTube

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