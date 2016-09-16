Китайские проделки: Daimler разобрал арендованную Теслу в поисках идей

Компания Даймлер недавно серьезно оконфузилась, решив втихаря изучить, как устроена Tesla Model X и как она ездит. Автопроизводители тоже экономят, поэтому новый автомобиль покупать не стали, а арендовали на имя частного лица в одной из прокатных компаний.

Все привыкли потешаться над китайцами, приезжающими на международные автосалоны с рулеткой и не гнушающимися прямо на стенде залезать под новые автомобили, чтобы сфотографировать расположение узлов и агрегатов. Недавно выяснилось, что похожие сомнительные методы использует и Daimler, стремящийся не упустить свою долю на рынке электромобилей. Так, в Даймлере арендовали Теслу у прокатной компании Sixt, а после 7-недельного проката электрокар вернули назад.

За то время, что машина была в аренде, с ней хорошенько поработали: ее сначала разобрали, потом собрали, да еще и обкатали на двух полигонах — в Барселоне и Зиндельфингене — в экстремальных условиях. Правда, выяснилось все гораздо позже.

Сама прокатная компания брала машину у семейной пары — Моники Киндлейн и Манфреда ван Ринсума, в парке которых сразу три электромобиля. Клиент пожелал арендовать машину на длительный срок, речь шла о солидной плате, так что владельцы поначалу были очень довольны. Единственное, что смутило Манфреда, что клиент дотошно выяснял, какая версия программного обеспечения установлена на электрокаре и в каком состоянии находится функция автономного вождения. Обычно это мало кого интересует, поэтому владелец сразу прописал в договоре, что автомобиль не должен использоваться на тестах и экстремальных заездах. Оговорен был и пробег — не более 1500 км.

Чуть позже на смартфон Манфреда с борта Tesla Model X пришло push-уведомление, согласно которому его электрокар находился недалеко от Барселоны, что не соответствовало согласованным 1500 километрам. 55-летний владелец сначала не сильно удивился: автомобиль мог быть погружен в трейлер и отправлен в Испанию, например для участия в автопробеге неподалеку от Барселоны. На всякий случай Манфред начал отслеживать местоположение транспортного средства и делал скриншоты со своего телефона, что несложно, потому что автомобиль постоянно подключен к Интернету, пишет немецкое издание Spiegel. Выяснилось, что машина находилась в самых неожиданных местах — на горных трассах и на грунтовках.

Когда прокатная компания вернула транспортное средство после окончания срока аренды, владелец придирчиво его осмотрел: задняя дверь была повреждена, кое-где была ободрана краска, а в перчаточном ящике лежал листок с сообщением от технологического центра Mercedes-Benz в Зиндельфингене: «Вы нарушили правила парковки». Тогда-то Ван Ринсум понял, кто испортил их автомобиль: сотрудники Daimler Group на тест-драйвах.

Владельцы сфотографировали дефекты и отвезли машину на экспертизу в Мюнхен, где ущерб оценили в 15 674 евро. Но потери для семейной пары оказались еще значительнее — ведь на время ремонта они не могут зарабатывать, сдавая машину в аренду. Кроме того, экспертиза показала, что машина была разобрана и небрежно собрана, а еще на крыше присутствуют еле заметные следы от установки измерительных приборов.

Владелец написал претензионное письмо в Sixt, в котором потребовал возместить затраты на ремонт и упущенную прибыль за то время, пока автомобиль будут восстанавливать. Штраф составил 1000 евро в день за тестирование на испытательном полигоне, кроме того, учитывались такие траты, как ремонт силовой установки и подкраска, траты на проведение экспертизы и компенсация морального ущерба. Все вместе это вылилось 99 393 евро. Копию письма ван Ринсум направил в совет директоров Daimler AG. Юридический отдел группы быстро ответил, что его требования рассмотрены и, скорее всего, будут удовлетворены. А позже Sixt объявил, что вопрос убытка, амортизации транспортного средства и экспертного сбора был полностью урегулирован.

Недавно также выяснилось, что сами автомобили Тесла собирают не то что бы аккуратно: в 9 из 10 из них есть дефекты. В погоне за скоростью сборки страдает качество. Делайте быстрее, потом починим — таков девиз Илона Маска.

Какие электрокары пользуются в нашей стране особой популярностью? Один из российских агрегаторов поделился информацией на этот счет.

Фото: Tesla и spiegel.de