Ольга Алисова намерена взыскать с Романа Шимко, отца погибшего в резонансном ДТП ребенка, 10 миллионов рублей. Сам потенциальный ответчик пока «не в курсе».

Ольга Алисова выдвинула иск к Роману Шимко на 10 млн рублей за клевету, пояснила ее адвокат. Отец погибшего мальчика рассказывал всем, что она была причастна к торговле наркотическими препаратами, их распространению, употребляла их сама, а также что она была причастна к преступным схемам относительно обстоятельств данной аварии. Это плод его буйной фантазии и ничем не подкрепленные суждения, утверждает защита Алисовой.

Роман Шимко пока об иске ничего не слышал, и это заявление его удивило. Как теперь она собирается доказывать, что не наркоманка? Прошло уже столько времени! Ей еще летом предлагали сдать волосы на анализ за счет потерпевшей стороны, но она отказалась. После этого Алисова подстриглась и покрасилась, чтобы ее меньше узнавали на улице, как она объяснила. Но объяснение это странное, дело настолько резонансное, что ее продолжают узнавать и в таком виде. А причина, рассказал Шимко изданию РБК, в другом, она таким образом пыталась скрыть потребление наркотических веществ.

Адвокат потерпевшего говорит об особом цинизме, с которым Алисова относится к семье погибшего ребенка, и полагает, что у этого иска нет ни малейших шансов на положительное решение суда.

Напомним, 15 ноября 2017 года суд приговорил Ольгу Алисову к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Моральный вред, нанесенный родителям погибшего ребенка, оценили в 2,5 млн рублей.

Авария произошла 23 апреля во дворе жилого дома в Балашихе. Ольга Алисова, управляя автомобилем Hyundai Solaris, насмерть сбила шестилетнего мальчика. Во время последующей судмедэкспертизы в крови ребенка была обнаружена чудовищная доза алкоголя — 2,7 промилле. Далее изучались обстоятельства двух дел: как произошла эта ужасная трагедия и как спирт в таком количестве мог попасть в кровь малыша.

Через некоторое время выяснилось, что из-за халатности эксперта спиртосодержащая флора попала в образец крови, и начался процесс спиртового брожения. Для этого пришлось провести консилиум из 18 экспертов крупнейших медучреждений.

Фото: АГН «Москва»