Такие милые: полиция Дубая сделала гигантский смайлик из машин

Объединенные Арабские Эмираты ранее не отличались особой изобретательностью по придумыванию идей, которые помогли бы попасть в книгу Гиннесса. Однако в день национального праздника это сделали полицейские страны, сформировав самый большой смайлик, раскрашенный в цвета флага ОАЭ и состоящий из 143 автомобилей. До этого в похожем мероприятии, прошедшем в 2015 году в Дубае, был задействован 121 автомобиль.
46 лет со дня образования ОАЭ отмечают 2 декабря, в этом году с 30 ноября по 3 декабря в честь праздника были объявлены выходные, и по всей стране проходили различные мероприятия, концерты и фейерверки.
Видеосъемка создания гигантского смайлика размещена на официальной странице Facebook полиции Дубая. На мероприятии присутствовало более 600 зрителей.
- В Турции летом этого года состоялся масштабный парад грузовиков. Самая длинная колонна в мире попала в Книгу рекордов Гиннесса.
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