Такие милые: полиция Дубая сделала гигантский смайлик из машин

Это не просто забавная рожица, значок выложен из автомобилей и повторяет цвета национального флага Арабских Эмиратов. Таким образом был побит предыдущий мировой рекорд по количеству легковых автомобилей, участвовавших во флешмобе.

Объединенные Арабские Эмираты ранее не отличались особой изобретательностью по придумыванию идей, которые помогли бы попасть в книгу Гиннесса. Однако в день национального праздника это сделали полицейские страны, сформировав самый большой смайлик, раскрашенный в цвета флага ОАЭ и состоящий из 143 автомобилей. До этого в похожем мероприятии, прошедшем в 2015 году в Дубае, был задействован 121 автомобиль.

46 лет со дня образования ОАЭ отмечают 2 декабря, в этом году с 30 ноября по 3 декабря в честь праздника были объявлены выходные, и по всей стране проходили различные мероприятия, концерты и фейерверки.

Видеосъемка создания гигантского смайлика размещена на официальной странице Facebook полиции Дубая. На мероприятии присутствовало более 600 зрителей.



В Турции летом этого года состоялся масштабный парад грузовиков. Самая длинная колонна в мире попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Фото: facebook.com/dubaipolicehq.en