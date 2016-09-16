«Спасибо, что остановились»: гаишникам приказали стать вежливее

С культурной инициативой выступил глава ГИБДД РФ Михаил Черников. Он обязал полицейских говорить спасибо водителям, которых остановили для проверки и отпустили.

Михаил Черников уже не раз был замечен в либеральном отношении к водителям: в частности, после введения в октябре нового регламента работы ГИБДД он неоднократно подчеркивал, что гражданам по-прежнему можно снимать сотрудников полиции на камеру, хотя соответствующая норма из документа исчезла.

На этой неделе глава Госавтоинспекции встречался в Госдуме с членами фракции ЛДПР и в ходе встречи сделал ряд любопытных заявлений. В частности, выяснилось, что водители, которые ни в чем не виноваты, но были остановлены сотрудниками полиции для простой проверки, теперь вправе ожидать благодарности за потерянное время, слова Черникова цитирует агентство РИА Новости:

«Мы личному составу объясняем, что каждая остановка транспортного средства — это отнимание времени у гражданина, который едет из точки А в точку Б. Конечно же, должна быть оперативность в проверке, и конечно, надо благодарить участника дорожного движения, который содействовал ГАИ, предоставил свое время для того, чтобы мы проверили и отпустили его».

Кроме того, Михаил Черников еще раз подчеркнул, что никакой «палочной» системы в ГИБДД, заставляющей полицейских выполнять «план по нарушениям», более нет, а если где-то эта порочная практика сохранилась, ее будут незамедлительно пресекать:

«Какие-либо статические показатели не ставятся перед личным составом по выявлению административных правонарушений, нет такого. Если есть информация, дайте ее, мы будем жестко разбираться по этому вопросу».

На вопрос депутатов о том, зачем гаишникам вернули право останавливать машины вне стационарных постов, глава ГИБДД сообщил, что данная мера носит профилактический характер, она направлена на выявление тех правонарушений, с которыми не могут справиться автоматические камеры, а именно — пьяное вождение, езда на неисправных или угнанных автомобилях, нарушение правил перевозки детей.

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