Автовладелец не смог получить выплату по ОСАГО в рамках прямого возмещения убытков. Своя страховая делать это отказалась: компания виновника ДТП, мол, лишилась лицензии. Проблему пришлось решать в Верховном суде.

Дело было так. Мухаметгалиев А.И. попал на автомобиле Skoda Octavia в аварию, виновником которой признали водителя Chevrolet Aveo Кабанова А.Ю. Ответственность виновника ДТП была застрахована в СК «Оранта», у которой отозвали лицензию. Независимый оценщик вывел калькуляцию ремонта с учетом износа в размере 208 665, 99 руб. Пострадавший обратился в свою СК «Мегарусс-Д», чтобы получить выплату по прямому возмещению убытков (ПВУ). Но не тут-то было: компания сообщила, что для этого необходимо предоставить еще ряд документов. Владелец отослал документы, но страховщик перестал отвечать на его запросы о выплате возмещения.

Тогда представитель Мухаметгалиева подал в суд на страховую компанию с требованием возместить тому убытки по ПВУ, а заодно расходы на оплату услуг оценщика, эвакуатора, представителя в суде и нотариуса, компенсировать также моральный вред и уплатить штраф в размере 50% от всей суммы.

Суд первой инстанции постановил, что страховая компания обязана выплатить ему деньги по прямому возмещению убытков, а после самостоятельно разбираться с РСА (Российским союзом автостраховщиков). Исковое требование суд удовлетворил лишь частично, взыскав со страховщика в пользу автовладельца 208 665, 99 руб., расходы на составление отчета оценщика в размере 10 000 руб., расходы на оплату услуг эвакуатора в размере 1500 руб., компенсацию морального вреда — 1000 руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потерпевшего в размере 30 000 руб. и расходы на оплату услуг его представителя в суде в размере 12 000 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований ему было отказано. С «Мегарусс-Д» также взыскана государственная пошлина в размере 5586,65 руб.

Страховая компания оспорила это решение, и суд апелляционной инстанции его отменил, посчитав, что Мухаметгалиеву следует сразу обратиться с иском в РСА.

Верховный суд постановил, что заплатить потерпевшему должна все же его страховая компания , то есть «Мегарусс-Д» на том основании, что тут действуют те же правила, что и в случае, если бы страховая компания виновника аварии была действующей. Согласно федеральному закону, страховщик должен сначала произвести выплату потерпевшему, а уже потом обращаться за компенсацией в РСА. То есть не владельца, а его страховую компанию обязали вести дела с профессиональным объединением автостраховщиков.

Поэтому решение апелляционного суда было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение.

За повторное нарушение ПДД водителя должны были лишить прав, но инспектор, выписавший постановление, не смог лично присутствовать в суде. ВС постановил прав водителя не лишать, а дело прекратить, так как срок давности по нему уже истек.

Страховая компания отказала в выплате автовладельцу, так как автомобиль виновника аварии по стечению обстоятельств принадлежал также ему. Верховный суд обязал страховщика все же возместить ущерб.

Фото: depositphoto.com