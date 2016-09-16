Наша золотая молодежь пытается экспортировать «тренд на беспредельную езду» за границу. В Сети стали появляться записи хулиганских выходок российских соотечественников на дорогах США и Европы.

В ноябре мы публиковали запись, сделанную во Франции на Лазурном берегу, где россиянки на BMW прокатились по пешеходной зоне, а теперь новый «герой» исполнил в Нью-Йорке популярный у российских мажоров трюк — объезд затора по полосе встречного движения.

Оригинальная запись размещена в Инстаграме сообщества Rich Russian Kids (переводится как «богатые русские детки») и сопровождается словами: «Скоро тренд на беспредельную езду, который мы запустили, охватит всю планету». В ролике видно, как водитель дорогой иномарки пересекает двойную сплошную линию разметки белого цвета, выезжает на полосу встречного движения, объезжает по ней несколько автомобилей, ожидающих разрешающего сигнала светофора для поворота налево, а затем вклинивается обратно в свою полосу.

Правила дорожного движения в США разрешают пересекать двойную сплошную линию разметки желтого цвета для поворота налево, но не для обгона, а двойную сплошную линию разметки белого цвета нельзя пересекать ни при каких обстоятельствах, так что нарушение в данном случае очевидно. Наказание за него определяется индивидуально, с учетом прошлых «заслуг» водителя — в крайнем случае могут и за решетку посадить.

С другими материалами на тему беспредела мажоров на дорогах можно ознакомиться здесь.

Фото: depositphotos.com

Видео: YouTube