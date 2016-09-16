ГИБДД начала облавы на пользователей каршеринга

ДТП на Алтуфьевском шоссе, в котором пьяный водитель на каршеринговом автомобиле сбил трех пешеходов (один из них, маленький ребенок, скончался), заставило Госавтоинспекцию пристальнее присмотреться к каршеринговым автомобилям.

Столичная ГИБДД начинает усиленную проверку машин, взятых в краткосрочную аренду (каршеринг). Теперь останавливать водителей арендованных авто будут гораздо чаще — такое негласное распоряжение получили руководители подразделений Госавтоинспекции. Частенько бывает, что водители прокатных автомобилей садятся за руль подшофе, ошибочно полагая, что уйдут от ответственности. До недавнего времени, опять же по негласному распоряжению, полиция сквозь пальцы смотрела на такие автомобили, ведь столичные власти всеми силами поощряют развитие этого сервиса, видя в нем одну из альтернатив личного транспорта.

Толчком к проверкам послужила недавняя резонансная история с участием каршеринговой машины на Алтуфьевском шоссе. Напомним, 31-летний Сергей Минаев, сев в нетрезвом виде за руль арендованного автомобиля, сбил семейную пару с трехлетним ребенком, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Малыш погиб, родители с множественными травмами оказались на больничной койке. После этой аварии только за одни сутки ГИБДД СВАО выявила двух пьяных водителей, управлявших каршеринговыми автомобилями.

Есть еще один неприятный момент, связанный с прокатными автомобилями: водители в случае ДТП бросают их и уходят, полагая, что раз транспортное средство не в их собственности, то и отвечать они не должны. Однако в аренду машины предоставляют только зарегистрированным пользователям, они подписывают договор и прикладывают копии паспорта и водительского удостоверения, прежде чем им разрешат пользоваться сервисом. Поэтому найти виновников аварии не составляет труда, пишет «Московский комсомолец».

В каршеринговых компаниях штраф за оставление места аварии может достигать 300 тыс. рублей, что прописано в договоре. Кроме того, нерадивые водители подпадают под статью 12.27 КоАП «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Наказание по ней — лишение права управления транспортными средствами от одного до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

В сервисе BelkaCar подтвердили изданию BFM.ru, что знают о рейдах по выявлению пьяных водителей в каршеринге, но отмечают, что пьяных за рулем арендованных машин не больше, чем личных, просто сервис сейчас на виду и каждый случай вызывает резонанс. С проявлениями пьянства за рулем службы жестко борются, исключая из сервиса всех, кто попадался в нетрезвом виде либо передавал управление другому лицу. Еще в одной компании-операторе каршеринга — YouDrive — даже устанавливают в свои машины телематические устройства, которые следят за манерой вождения клиента. После каждой поездки он получает отчет и рейтингуется по внутренней балльной системе.

Глава столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов гордится развитием городской системы каршеринга, а особенно тем, что в Москве этот сервис является самым доступным в мире. Жителям мегаполиса предлагают 3 тыс. автомобилей нескольких операторов каршеринга, причем к 2018 году парк машин для краткосрочной аренды пополнят еще 2 тыс. шт.

Недавно в парке одной из каршеринговых компаний появились кроссоверы Nissan X-Trail.

Фото: АГН «Москва»