Ford влез в мозги автогонщиков. Это поможет всем

Во время гонок мозг профессионального автоспортсмена переходит в режим предельной концентрации, на 40% эффективнее игнорируя отвлекающие факторы. Можно ли, взяв это на вооружение, повысить внимание рядовых водителей, далеких от автоспорта? Да!

Для анализа мозговой активности гонщиков ученые и инженеры компании Ford и Королевского колледжа в Лондоне, используя электроэнцефалографию, заставляли спортсменов проходить трассы на гоночном симуляторе. Подопытными согласились быть пятикратный победитель чемпионата мира по ралли Себастьян Ожье и трехкратный победитель чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам на легковых автомобилях Энди Приоль. А потом на той же виртуальной трассе ЭЭГ сняли с обычных водителей. Выяснилось, что на высокой скорости мозг гонщика на 40% эффективнее справляется с отвлекающими факторами, чем мозг рядового водителя. Однако выяснилось также, что мозг можно натренировать, заставив выполнить ряд простых умственных упражнений. Это комплекс специально подобранных упражнений для дыхания, медитация, а также технология визуализации, которая использует ключевые слова для описания предстоящей задачи. Все это помогло обычным водителям улучшить внимание и результаты на 50%!

Когда ситуация усложняется и давление нарастает, нужно уметь впасть в состояние, подобное трансу, сосредоточиться на главном, отметая все лишнее, причем автогонщики способны делать это как на трассе, так и за ее пределами. У них это умение тоже не всегда врожденное, они его тренируют.

Состояние предельной концентрации может помочь не только автомобилистам, но и обычным людям при выполнении важных дел — например, во время публичного выступления или на собеседовании при трудоустройстве, когда психологическое давление особенно велико.

Но одно дело изучить состояние гонщика на виртуальной трассе, а другое — на настоящей. Поэтому сейчас специалисты компании разрабатывают особый гоночный шлем для своих автоспортсменов, который сможет снимать ЭЭГ мозга прямо во время состязаний. Ученые уже научились следить в режиме реального времени за пульсом и водным балансом в организме гонщиков, но понимание психического состояния спортсмена на трассе и того, насколько быстро он способен принимать решения, поможет достичь новых вершин в автоспорте.

В американской компании параллельно работают над решением и других проблем, одной из которых является укачивание в автомобиле. Ford разработал ряд рекомендаций, помогающих облегчить симптомы «морской болезни».

Для того чтобы создать максимально удобное кресло в автомобиле, фордовцы сконструировали «Робопоп», устройство, имитирующее движения человека при посадке на автомобильное сиденье и высадке из него.

Фото: Ford