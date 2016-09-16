Урок автохаму: пешеход идет сквозь автомобиль

Зима порадовала Москву первым снегом, в ряде регионов уже лежат сугробы, а водители без поправки на погоду как парковались, где им удобно, так и паркуются. Красноярский пешеход, путь которого из супермаркета перегородила небрежно поставленная машина, тоже поступил так, как ему удобно.

Разумеется, автор видео мог бы и обойти автомобиль, перегородивший пешеходную дорожку. Но хамство автомобилиста его, как говорится, настолько достало, что пешеход решил преподать урок — открыл дверь и пролез насквозь через сиденья заднего ряда. При этом он был предельно вежлив и даже попросил обалдевшего от такой ситуации водителя ему помочь.

«А можно сиденье сложить, я пройду через вас? А то там тротуар, я в вас упираюсь, а пройти никак не могу, там сугробы. Спасибо!»

Видео было опубликовано в группе «ЧП Красноярск», и пользователи вовсю потешаются над хамоватым автомобилистом, отмечая, что он еще легко отделался: в следующий раз так могут пройтись по крыше или по капоту. Скорее всего этот урок водитель запомнит. Впрочем, судя по комментариям, немало и таких, кто регулярно паркуется подобным образом.

Сам пешеход Алексей Агарков активно участвовал в обсуждении и объяснил свою позицию. Оказалось, что минут за 20 до съемки он тут уже проходил, огибал этот же автомобиль и на обратном пути, когда ничего не изменилось, решил действовать. «Моя логика по жизни заключается в том, чтобы никому не надо мешать и стараться думать об окружающей тебя среде, поскольку я не один в этом мире», — говорит он в комментариях, отметая обвинения в том, что видео постановочное.