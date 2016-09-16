Потанцуем, пошалим: певица Юлия Началова может остаться без водительских прав

Поздно вечером в минувшую пятницу сотрудники столичной ГИБДД остановили Lexus, который двигался по странной траектории. За рулем машины оказалась певица Юлия Началова.

Сотрудники ГИБДД предложили певице пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Когда Началова отказалась это делать, полицейские нашли понятых и все свои действия начали записывать на видео.

От повторного предложения пройти тест на месте или отправиться к наркологу для экспертизы певица также отказалась. На видео, которое разместил телеграмм-канал Mash, видно, что речь у Началовой связная, она ведет себя довольно спокойно, но наотрез отказывается как «продуваться» на месте, так и ехать к врачу. Не заставило передумать Юлию и разъяснение, что отказ от медосвидетельствования грозит ей лишением водительских прав и большим штрафом. При этом она несколько раз утвердительно ответила на вопрос, что ей известно о том, какое наказание ей грозит.

После этого сотрудникам ГИБДД не оставалось ничего иного, как составить на артистку протокол и отстранить ее от управления транспортным средством. Впрочем, судя по всему, ни сама Началова, ни ее окружение не понимают серьезности произошедшего. «Среди ночи ее остановила толпа каких-то мужиков. Попросили куда-то с ней проехать на машине. Никаких освидетельствований делать не стали. Вопросом занимается ее юрист. В случае, если кто-то к ним обратится из ГАИ, значит, будем заниматься этим вопросом. Рядовая ситуация, ничего особенного», — заявила телеканалу 360о представитель певицы Анна Исаева.

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Фото: Андрей Махонин/ТАСС