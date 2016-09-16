Потанцуем, пошалим: певица Юлия Началова может остаться без водительских прав

Сотрудники ГИБДД предложили певице пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Когда Началова отказалась это делать, полицейские нашли понятых и все свои действия начали записывать на видео.
От повторного предложения пройти тест на месте или отправиться к наркологу для экспертизы певица также отказалась. На видео, которое разместил телеграмм-канал Mash, видно, что речь у Началовой связная, она ведет себя довольно спокойно, но наотрез отказывается как «продуваться» на месте, так и ехать к врачу. Не заставило передумать Юлию и разъяснение, что отказ от медосвидетельствования грозит ей лишением водительских прав и большим штрафом. При этом она несколько раз утвердительно ответила на вопрос, что ей известно о том, какое наказание ей грозит.
После этого сотрудникам ГИБДД не оставалось ничего иного, как составить на артистку протокол и отстранить ее от управления транспортным средством. Впрочем, судя по всему, ни сама Началова, ни ее окружение не понимают серьезности произошедшего. «Среди ночи ее остановила толпа каких-то мужиков. Попросили куда-то с ней проехать на машине. Никаких освидетельствований делать не стали. Вопросом занимается ее юрист. В случае, если кто-то к ним обратится из ГАИ, значит, будем заниматься этим вопросом. Рядовая ситуация, ничего особенного», — заявила телеканалу 360о представитель певицы Анна Исаева.
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Фото: Андрей Махонин/ТАСС
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