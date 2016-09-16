2/3 россиян не хотят покупать отечественные автомобили

68% россиян не видят смысла в покупке новых автомобилей нашемарок. При этом половина опрошенных заметила, что дизайн отечественных машин становится лучше.

Из 68% россиян, не видящих смысла в покупке новых российских автомобилей, 45% не доверяют их качеству, еще 37% опрошенных не нравится дизайн, а 18% респондентов считают российские автомобили небезопасными. Это показал опрос, проведенный агентством Zoom Market в начале декабря.

Если придется выбирать транспортное средство в одной ценовой категории, 83% предпочтут отечественному автомобилю иномарку. Хотя 53% опрошенных отметили положительные изменения в дизайне отечественных автомобилей за несколько последних лет.

На всякий случай уточним, что речь идет именно о российских марках, а не о всех машинах, которые собирают на территории нашей страны. Самыми надежными опрошенные считают немецкие, японские и шведские автомобили.

Положительно оценивают россияне машины, собранные иностранными производителями на территории нашей страны, — 74% считают их надежными и качественными.

Аналитики агентства отмечают, что даже при современном дизайне и качественной сборке производителям наших легковых автомобилей потребуется еще 5–10 лет, чтобы повысить доверие к своей продукции и поднять ее престиж. И это при условии, что будут проводиться агрессивные рекламные кампании, направленные на формирование общественного мнения.

Как бы то ни было, спрос на автомобили Lada есть: в ноябре продажи выросли на 14%, достигнув 29 163 автомобилей. Всего в прошлом месяце на российском рынке нашли покупателей 152 259 новых легковых и легких коммерческих машин.

Средневзвешенная цена легкового автомобиля в России сейчас составляет 1,33 млн рублей, причем самый скромный регион по этому показателю — Калмыкия, а Москва занимает лишь седьмое место рейтинга.



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