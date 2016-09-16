Дороже S-класса: самый крутой китайский седан поступил в продажу

Китайский государственный автоконцерн FAW начал принимать заказы на самый дорогой и престижный автомобиль местного производства — представительский седан Hongqi L5. Автомобиль оснащается 6,0-литровым атмосферным двигателем V12 мощностью 408 л.с.

Принадлежащая концерну FAW марка Hongqi (переводится как «красное знамя») с конца 50-х годов прошлого века производила исключительно представительские автомобили для китайской партийной верхушки. На волне перевода национального автопрома на рыночные рельсы несколько лет назад было принято решение сделать из Hongqi престижный коммерческий бренд и запустить в свободную продажу в том числе самую престижную номенклатурную модель — седан L5. Планировалось установить на него новый, более современный силовой агрегат, но этого так и не произошло: к потребителю автомобиль поступил в самом что ни на есть консервативном виде. Все подробности — в нашей галерее.

Весной этого года марка Hongqi представила свою самую бюджетную модель — бизнес-седан H5 на платформе Мазды 6.

В октябре дебютировало новое поколение главного представительского автомобиля Японии — седана Toyota Century.

Фото: Hongqi, autohome.com.cn