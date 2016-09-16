А доказательства есть? Верховный суд отменил штраф за парковку

Прав автовладелец или инспектор ДПС — установить уже невозможно, но букву закона в деле о неправильной парковке требуется соблюсти, решил суд. А это значит, что нарушение еще нужно подтвердить его фиксацией.

Житель Самары Курцев А.А. поздно ночью припарковал свою Тойоту Короллу вдоль дороги. Проезжавший мимо инспектор ДПС усмотрел нарушение пункта 12.2 ПДД (правил парковки), посчитав, что автовладелец поставил автомобиль «далее правого ряда от края проезжей части», и выписал ему штраф в 1500 рублей.

Напомним, что согласно этому пункту Правил дорожного движения,

«ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части. Вторым рядом допускается ставить лишь двухколесные транспортные средства без бокового прицепа».

Автовладелец не отрицал, что поставил свой автомобиль именно на улице Венцека, но наотрез отказался признавать, что припарковал его вторым рядом. Он обратился в районный суд, но там, как впоследствии и в областном суде, его признали виновным в совершении административного нарушения и оставили штраф в силе.

Курцев подал жалобу в Верховный суд с просьбой отменить эти судебные решения, утверждая, что они незаконны.

ВС напомнил, что задачей судопроизводства является всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств дела, а после — вынесение законного решения. Между тем к материалам судопроизводства не были приложены доказательства, что автомобиль действительно был припаркован с нарушением правил — нет ни фотографий, ни видеосъемки, ничего, кроме протокола об административном нарушении и показаний инспектора ДПС.

То есть суду не представили объективных доказательств, подтверждающих факт неправильной парковки, а сам автовладелец свою вину отрицал. Согласно закону, гражданин не обязан доказывать свою невиновность. То есть доказательства, что он что-то нарушил, должен был предоставить административный орган. Однако бесспорных доказательств нет, а «имеющиеся по делу сомнения подлежат толкованию в пользу привлекаемого к ответственности лица».

Поэтому Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций на основании того, что они вынесены на «основании неполно исследованных доказательств по делу», а производство по делу прекратил.

Страховая компания отказалась возмещать ущерб по ОСАГО пострадавшему в ДТП, так как компания виновника ДТП разорилась. Верховный суд разъяснил, кто должен выплачивать компенсацию в таких случаях.



За повторное нарушение ПДД водителя должны были лишить прав, но инспектор, выписавший постановление, не смог лично присутствовать в суде. ВС постановил прав водителя не лишать, а дело прекратить, так как срок давности по нему уже истек.

Страховая компания отказала в выплате автовладельцу, так как автомобиль виновника аварии, по стечению обстоятельств, принадлежал также ему. Верховный суд обязал страховщика все же возместить ущерб.

Фото: архив «За Рулем»